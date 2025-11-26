Katsuba explora la belleza clásica desde la mirada de hoy en el Museo Ruso de Málaga

Después de la suma de un nuevo espacio artístico como hermano mejor, el MEET (Espacio Expositivo Tabacalera), el Museo Ruso prosigue su agenda de exposiciones, al margen de los fondos de la colección estatal de San Petersburgo desde que 2022 Rusia invadiera Ucrania. Ahora muestra una retrospectiva de un prestigioso fotógrafo bielorruso, Valery Katsuba, convencido de que el clasicismo «une tiempos y espacios» y resulta la mejor vía para retratar el cuerpo humano ideal y la búsqueda del placer estético. Realismo romántico, la corriente acuñada por Karen Smith y en la que el artista residente en Madrid asienta su concepto artístico, es también el título de la muestra, la exploración de los últimos 25 años de tarea a través de dos entregas: en la primera, la que se inaugura ahora, reúne más de 40 fotografías y varias obras videográficas que sumergen al visitante en un universo donde el cuerpo, la memoria, el tiempo y la belleza se entrelazan en una mirada que combina el citado clasicismo y emoción contemporánea.

Recuerdó Katsuba en una entrevista con 'Siete de un golpe' que, tras tantear un hipotético futuro como escritor, descubrir junto a destacados fotógrafos como Philip Lorca diCorcia o Neil Kirk, que con la instantánea se puede «pintar imágenes» o «pantallear relatos», componer tu propia épica, supo que la cámara sería su eterna aliada. Y clic tras clic, siempre en analógico, ha logrado crear una imaginería propia, muy influida por los grandes maestros a los que admira pero con una sensibilidad contemporánea que encuentra «sexy»: en sus instantáneas, vemos paisajes inmutables, naturales o arquitectónicos, bosques o museos, en los que sitúa a sus «héroes», amigos, atletas, trapecistas, bailarinas, trabajadores que exponen su «grandeza, belleza y fragilidad» en la «infinidad del tiempo y del espacio».

Para Sebastiá Mascaró, comisario de 'Realismo romántico', el bielorruso «admira los códigos formales del clasicismo, la armonía, la belleza y el canon en sus obras, pero siempre desde una perspectiva contemporánea», por lo que es «un artista actual que observa y lo aplica en sus trabajos».

Katsuba, delante de algunas de sus instantáneas / Álvaro Cabrera/EFE

«Los protagonistas de las fotografías de Valery Katsuba son acróbatas, bailarines y atletas, con los cánones de la belleza corporal, pero él no se queda ahí, porque conoce a cada uno de los intérpretes que fotografía, da un giro y le da un lenguaje contemporáneo», explica Mascaró.

Museo del Prado

La primera sala de la exhibición temporal en el Museo Ruso está dedicada a uno de sus proyectos más recientes, '¡Buenos días, Madrid!', realizado el pasado julio en las salas del Museo del Prado, y en el que bailarinas de la Academia de Nacho Duato y otros modelos dialogan con obras emblemáticas.

Una de las fotografías de la exposición surgió tras una visita a la pinacoteca de Madrid en el que le llamó la atención el cuadro de El Greco 'El caballero de la mano en el pecho'. «En el Metro vi a un joven que se parecía a ese caballero, le hice una foto furtiva y, al verla, descubrí el gran parecido. Le expliqué mi idea, me dijo que le interesaba hacer esta foto en el Prado y me lo permitieron en el museo», recordó el propio fotógrafo.