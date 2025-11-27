La casa de Aleixandre reabre sus puertas en los cines

«A menudo la Generación del 27 es una especie de mito, una especie de ancestros que nos hablan desde la memoria o un álbum familiar… y de repente entrar en Velintonia fue como entrar en su mundo, una cápsula del tiempo que te permitía situarte en otro tiempo. Seguía funcionando con mucho poder la ausencia, lo que no está, dando valor a esa historia que ya forma parte de nuestro imaginario y también de la Historia de España y de Europa, porque el 27 fue algo único que a veces no valoramos en toda su dimensión». Palabras de José Antonio Hergueta, productor de 'Velintonia 3', el documental que ha contribuido a reivindicar un inmueble que fue faro y refugio de poetas en tiempos de escasa lírica y a su propietario, el Nobel Vicente Aleixandre, su perfecto anfitrión y custodio. Tras un estimulante recorrido por festivales (como el de Málaga, donde se estrenó), la película llega mañana a las salas, como nuestro Cine Albéniz.

Allí, en aquella casa madrileña, de jardín frondoso donde correteaba Sirio, el perro del escritor, y puertas siempre abiertas, compartieron mesa, mantel, confidencias e inspiraciones Federico García Lorca, Pablo Neruda, Miguel Hernández y Gerardo Diego, entre muchos otros. El inmueble fue presa del olvido durante muchos años, también del desacuerdo entre las administraciones públicas y los herederos de Aleixandre, que mantenían posturas distantes sobre el futuro de aquel palacio de la memoria poética. Finalmente, este año la Comunidad de Madrid anunció la adquisición de Velintonia y su próxima reapertura como Casa de la Poesía.

Para los que digan que la cultura, el cine, no sirve, no es útil: el proyecto de 'Velintonia 3', bajo la dirección de Javier Vila, contribuyó a la recuperación definitiva del inmueble tras décadas de zozobra, asevera Hergueta:«Estuvimos codo con codo con la asociación que la ha reivindicado [Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre], y sabíamos que sacarla a la palestra supondría agitar el asunto, llamar la atención de lo público. Lo cierto fue que al primer pase público que se hizo de Velintonia 3, en Málaga, acudieron los responsables de Cultura de la Comunidad de Madrid, que pocos días después adquirió la casa en la segunda subasta a la que salió Velintonia». Ya han empezado las obras pero se espera, debido a tantos años de olvido, una rehabilitación intensa, larga. «Ojalá esté lista para el centenario del 27», desea el productor malagueño.

Desastre y regalo

José Antonio Hergueta estudió en Madrid, «muy cerca de Velintonia», visitó la Residencia de Estudiantes, y ya son varios los documentales en su página de Internet Movie Database sobre la Generación del 27 («Y alguno más que viene en camino», avisa). «Les he admirado, incluso envidiado, por su brillantez, proximidad y lo que nos dejaron», asegura. De ahí que rescatar de la memoria la casa durante 50 años de Vicente Aleixandre fuera una especie de obligación autoimpuesta. Apunta el malagueño que el abandono de Velintonia ha sido «a la vez un desastre y un regalo»: «Muestra el poco valor que se le da al patrimonio y la cultura en este país (ya ves, ignorar a un Premio Nobel que a su vez lo es de una generación como ésa), pero, al mismo tiempo, suponía el regalo de que ese aura estuviera viva en un lugar donde el tiempo se había parado»: «No hacía falta mirar el reloj, o su huella en la pared, Velintonia vivía en los años 20, 30, 40… hasta el 84 que murió Aleixandre».

Para el documental, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Marcos Ricardo Barnatán, Antonio Colinas, Jaime Siles, Javier Lostalé, Rosa Pereda o Dionisio Cañas, entre otros, aportan su testimonio, muchos de ellos in situ, en la propia casa madrileña (incluso, para la película, se realizó en el jardín un acto con «lecturas de poemas y cartas que actualizan esa vocación de Vicente por impulsar la poesía, y que sigue viva»); además, los Antonio de la Torre, Ana Fernández, Manolo Solo y Mona Martínez aportan sus voces para incorporar los textos en off.

Vicente Molina Foix, durante el rodaje de 'Velintonia 3' / MLK Producciones

'Velintonia 3', por supuesto, también reivindica la obra y la figura de Vicente Aleixandre, «el anfitrión del 27, pegamento entre los poetas de entonces, que todos pasaron por su casa, y los de después, que acogió, escuchó e incluso ayudó a muchos jóvenes que llamaban a su puerta», según Hergueta, que recuerda que el sevillano era «muy generoso, leyendo y prestando atención a las siguientes generaciones, fomentando tertulias, dando feedback… y así han pasado tantos autores que ahora nos parecen incuestionables, como Javier Marías o el malagueño Pepe Infante, que también frecuentó Velintonia».

No ha sido fácil levantar un proyecto como éste, un documental sobre poesía, lo más parecido al seppuki que puede acometerse en el cine, suponemos. Hergueta lo confirma con un suspiro: «Casi todo lo relacionado con la cultura, y no digo ya si además eres productor (y por tanto empresa), es hacerse el harakiri, porque de todas formas te va a estrangular la Administración, cada vez más asfixiante. Además, la poesía va siempre envuelta en ese aura respetable pero poco atractiva o cercana… ¡cuando resulta ser algo tan mágico!". Pero tanto a Hergueta como a Javier les gustan los desafíos y el reto aquí, "convertir en cine ese magma", esa conversación de voces distantes todavía presentes (como aquella magnífica película de Terence Davies, 'Distant voices still lives'), merecía la pena: hacer que resuenen los murmullos de conversaciones entre las paredes de una casa vacía durante tantos años, las que oyó Hergueta cuando entró por primera vez.