La gira de Ayax y Prok ya no pasará por Málaga

Titularon contundentes su gira de regreso, 'Indestructibles', pero parece que los controvertidos raperos granadinos Ayax y Prok no anticipaban el revuelo que se iba a montar. Después de que diseñaran un tour que no pasaría por Madrid y Granada, sus dos principales feudos, ahora se van cayendo algunas fechas, incluida la que ellos mismos anunciaron en Málaga, el 15 de mayo, en la París 15. La sala boquerona acaba de confirmar que ese concierto ya no se celebrará, y no aparece en su página web. ¿La razón? Hace un año los gemelos fueron acusados de abuso sexual y agresiones por más de 80 mujeres, lo que provocó un ostracismo laboral y musical que querían romper con la gira; pero la presión desde las redes sociales parece haber hecho mella y los recintos que habían contratado a los del Albaicín van cayendo como fichas de dominó.

Las fechas de la gira que anunciaron Ayax y Prok hace unas semanas / La Opinión

Por lo pronto, Ayax y Prok han borrado de sus cuentas de Instagram el post en el que detallaban la gira, así como el enlace a la web que gestionaba la venta de entradas. Parece que el último golpe que derribó los propósitos de los 'indestructibles' fue la canción de su anterior colaborador y ahora enemigo FernandoCosta, 'Te avisé', que incluye barras brutales sobre su experiencia con los granadinos como ésta: «Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado / Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos (...) Tus novias te avisaron, que por más que te aguantaron, no son de tu propiedad / Las aislabas de to' sus amigas para manipularlas a tu voluntad (...)».

No crean que Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo habían planteado la gira como un reset o un acto de contrición. "Todo esto no solo es mentira y disparate, es una locura y una crueldad ya lo que nos están haciendo. Una caza de brujas de antigua, sin tener que aportar pruebas, testimonios, anónimos que pueda haber escrito cualquiera", aseguró Ayax en un vídeo subido a sus redes sociales recientemente. Además, escribió: "Dejad de llamar víctimas porque no existen, no tienen cara ni nombre, no son corpóreas [sic]. Habéis perdido, aceptarlo [sic]" y "No sois feministas, sois oportunistas y está oportunidad se os ha pasado".

Testimonios

En octubre de 2024, se publicaron en una cuenta de Instagram testimonios anónimos de mujeres que afirmaron haber sufrido agresiones sexuales y violencia verbal por parte de Ayax y Prok. Dos exnovias de Prok compartieron desde sus perfiles de la citada red social fotografías de agresiones, capturas de pantalla y mensajes de los gemelos. En ellas, se pueden ver llamadas insistentes y obsesivas, acoso por redes, insultos y vejaciones por parte de los raperos.

La retahila de acusaciones llevó a que Taste The Floor, la poderosa agencia de booking y management de los granadinos, rescindiera su contrato con ellos y que se pospusiera sine die la publicación de un nuevo disco, que estaba prevista para la pasada primavera, además de la cancelación de un concierto en el Movistar Arena de Madrid en 2026. Asimismo, artistas de la escena urbana como Las Ninyas del Corro, Lia Kali, Queralt Lahoz o La Plazuela, habituales colaboradores de Ayax y Prok, apoyaron públicamente a las víctimas y anunciaron que jamás volverán a trabajar con ellos. Ahora, un año después, la noticia del regreso de los gemelos con la gira 'Indestructibles', no sintió demasiado bien en muchos rincones de la escena, que incluso, desde las redes sociales, planteó desde el primer momento que se organizaran boicots o escraches en cada recital de los granadinos. Parece que ya no hará falta.