Cultura
La literatura es protagonista en Málaga Nostrum con Black Book Festival
Custodio Pérez y una decena de autores participan entre hoy y mañana en firmas, poesía, cuentacuentos, charlas y actividades para todos los públicos
La Opinión
La literatura asume el protagonismo en Málaga Nostrum, gestionado por Savills, que continua celebrando su 20º Aniversario con una cita cultural única: el Black Book Festival, hoy y mañana en el Centro Comercial Málaga Factory.
Organizado junto a Notting Hill Cultural y el proyecto Visibilidad, el gran reto, el evento forma parte de los “20 planazos” que conmemoran las dos décadas del parque comercial, coincidiendo con la campaña de Black Friday.
Durante dos jornadas, de 11.00 a 20.00 horas, Málaga Factory se transformarán en una feria del libro con firmas de autores, recitales de poesía, charlas literarias, talleres infantiles y actividades para toda la familia. Un encuentro abierto y gratuito que busca acercar la lectura, la creatividad y el talento literario al público malagueño.
Entre los participantes, destaca la presencia del escritor Custodio Pérez, el fenómeno editorial más sorprendente del año, gracias a su trilogía 'Andalucía Negra', que ha conquistado a miles de lectores.
El autor visitará el festival el sábado 29 por la mañana, donde ofrecerá una charla especial sobre su proceso creativo y firmará ejemplares de sus novelas. Una oportunidad única para conocer en persona al creador de una de las sagas más leídas del panorama literario actual.
Actividades para todos los públicos
Durante la jornada de hoy se podrá disfrutar del recital poético 'Versos encadenados', con voces destacadas como Margarita Campos, Luis Compés Rebato, Enrique Bazako, Mercedes Sendra, Paty Liñán y Amelia Serraller.
Mañana, la jornada comenzará con actividades infantiles y talleres de animación a la lectura a cargo de Luis Compés Rebato, seguidas por las charlas literarias de Emily S. Smith y Margarita Campos sobre la literatura histórica y la poesía contemporánea, respectivamente.
Durante todo el evento, la Asociación Mercader, que apoya a personas que han sufrido un ictus y sus familias en Málaga, contará con un stand solidario donde los visitantes podrán colaborar adquiriendo libros desde solo 1 €.
- Adivina qué municipio de Málaga repartirá este domingo 3.000 bocadillos de embutido de manera gratuita
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza
- Málaga construirá hasta 300 VPO en Carretera de Cádiz con el nuevo uso de una parcela municipal
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Así es la nueva tienda que Aldi ha abierto este miércoles en Torremolinos
- El parque forestal de Málaga perfecto para hacer senderismo: con kilómetros de rutas entre ríos, bosques y miradores