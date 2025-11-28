La literatura es protagonista en Málaga Nostrum con Black Book Festival

La literatura asume el protagonismo en Málaga Nostrum, gestionado por Savills, que continua celebrando su 20º Aniversario con una cita cultural única: el Black Book Festival, hoy y mañana en el Centro Comercial Málaga Factory.

Organizado junto a Notting Hill Cultural y el proyecto Visibilidad, el gran reto, el evento forma parte de los “20 planazos” que conmemoran las dos décadas del parque comercial, coincidiendo con la campaña de Black Friday.

Durante dos jornadas, de 11.00 a 20.00 horas, Málaga Factory se transformarán en una feria del libro con firmas de autores, recitales de poesía, charlas literarias, talleres infantiles y actividades para toda la familia. Un encuentro abierto y gratuito que busca acercar la lectura, la creatividad y el talento literario al público malagueño.

Entre los participantes, destaca la presencia del escritor Custodio Pérez, el fenómeno editorial más sorprendente del año, gracias a su trilogía 'Andalucía Negra', que ha conquistado a miles de lectores.

El autor visitará el festival el sábado 29 por la mañana, donde ofrecerá una charla especial sobre su proceso creativo y firmará ejemplares de sus novelas. Una oportunidad única para conocer en persona al creador de una de las sagas más leídas del panorama literario actual.

Actividades para todos los públicos

Durante la jornada de hoy se podrá disfrutar del recital poético 'Versos encadenados', con voces destacadas como Margarita Campos, Luis Compés Rebato, Enrique Bazako, Mercedes Sendra, Paty Liñán y Amelia Serraller.

Mañana, la jornada comenzará con actividades infantiles y talleres de animación a la lectura a cargo de Luis Compés Rebato, seguidas por las charlas literarias de Emily S. Smith y Margarita Campos sobre la literatura histórica y la poesía contemporánea, respectivamente.

Durante todo el evento, la Asociación Mercader, que apoya a personas que han sufrido un ictus y sus familias en Málaga, contará con un stand solidario donde los visitantes podrán colaborar adquiriendo libros desde solo 1 €.