El malagueño Daniel Cotta gana XV Certamen Literario Ciudad de Cáceres

El relato ‘Ítem más’ del escritor malagueño Daniel Cotta Lobato ha resultado ganador del XV Certamen Literario Ciudad de Cáceres 'Premio Antonio Rubio Rojas'’, dotado con 3.000 euros.

A premio se han presentado 112 relatos a través de la plataforma digital y 5 más en la sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento cacereño, por lo que el total es un aumento de un 300 por ciento la participación respecto al año pasado. Se han recibido relatos procedentes de diversas provincias de España, se han recibido obras de Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Alemania, México, Mozambique, Perú, Portugal, Estados Unidos y Venezuela.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha señalado que se ha visto un impulso mayor a este certamen por las personas que se han presentado, con una mayor calidad "y unas historias que han unido visiones muy diferentes de nuestra ciudad”. Ha destacado como un "rotundo éxito" las acciones que se han decidido desde el equipo de Gobierno, con una mayor cuantía económica, abierto a todos los países de habla hispana y la posibilidad de presentar los trabajos mediante una plataforma digital "para aumentar la participación".

Suárez ha felicitado al ganador por su "destreza literaria y su maravilloso relato", que se presentará en la Feria del Libro. Como novedad, el certamen ha contado con una única modalidad y ha duplicado su dotación económica pasando de 1.500 a 3.000 euros. El jurado ha deliberado sin conocer la identidad de los autores.