«Quiero lograr en otros espacios la libertad que se da en los tablaos»

La programación especial que ha diseñado la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para conmemorar durante el mes de noviembre el XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO llega a su fin mañana en el Teatro Cánovas. La propuesta que zanja el ciclo es 'Re(Vuelta)', de la bailaora y coreógrafa nerjeña Águeda Saavedra; se trata de una pieza íntima y profunda que parte del «momento de retomar y darle forma, desde otra perspectiva, a lo acumulado en el cuerpo». Según argumenta la artista, surge un «alboroto interno» que despierta nuevas necesidades, reflejando un proceso de reconciliación entre lo aprendido y lo vivido. A través del flamenco, Saavedra plantea un diálogo de amor con su propio baile, «baile por amor, amor por baile», simbolizando una vuelta y un recobre mutuo consigo misma, como una renovación vital y artística.

Saavedra está avalada por una trayectoria prematura –comenzó en el baile con tan solo 3 años e ingresó a las 8 en el Conservatorio Profesional de Málaga– y ya consolidada pese a su juventud. Ha trabajado con Manuel Liñán, con Jesús Carmona y con Adrián Santana; además, ha sido solista del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Úrsula López y premio a la Artista Revelación por su intervención en el espectáculo 'Sí, quiero', de la compañía Mercedes de Córdoba, estrenado en el festival de Jerez 2021. Estos días simultanea 'Re(Vuelta)' con otro espectáculo que la lleva por España, 'Connatural'.

¿De dónde surgen estos espectáculos, qué busca con ellos?

Nacen de la necesidad de llevar el flamenco a los teatros y a espacios no convencionales, como puedan ser los tablaos. Mi objetivo es llevar el flamenco a otros lugares y que allí se le dé la libertad que para mí conlleva actuar en un tablao flamenco.

¿Quiénes son sus referentes?

La verdad es que tengo muchísimos referentes. Comencé a trabajar con 15 años con Manuel Liñán en el espectáculo 'Nómada', y es una persona que me aportó muchísimo en su día y me sigue aportando hoy, tanto a nivel de baile como a la hora de montar los espectáculos; para mí ha sido una figura muy importante. Pero también Marcos Flores, con el que he trabajado mucho, así como Jesús Carmona y Mercedes de Córdoba. La verdad es que he tenido la gran suerte de trabajar con muchos artistas a los que admiro. Y, evidentemente, también se encuentran entre mis mayores referentes artistas antiguos, de la época dorada del flamenco.

Díganos algunos.

Por supuesto que Manuela Carrasco, Angelita Vargas y, si retrocedemos todavía más en el tiempo, también admiro mucho a Carmen Amaya y Manuela Vargas. También a hombres como Antonio El Bailarín. Tengo muchas fuentes de las que beber.

¿Qué momento atraviesa el flamenco en la actualidad?

Creo que pasa por un gran momento, con mucha visión de futuro. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de comenzar a trabajar al poco tiempo de empezar a dedicarme al mundo del flamenco. Ahora mismo estoy trabajando en tablaos, así como participando en festivales y desarrollando diferentes proyectos, también educativos. Creo que ahora mismo el flamenco está en una época muy buena, y se nota en que hay mucho trabajo para todos.

Creo que ahora mismo el flamenco está en una época muy buena, y se nota en que hay mucho trabajo para todos

También en lo que respecta a afición....

La verdad es que estamos viendo cómo cada vez hay más festivales y gente que apuesta por el flamenco. Otra cuestión que también afecta son las redes sociales. Y hay muchos tablaos y mucho turismo vinculado a este mundo, por supuesto.

Por cierto, ha pasado por muchos escenarios, tablaos, teatros... y hace poco en una antigua iglesia que perteneció a la Compañía de Jesús, en Murcia. ¿Dónde se siente más cómoda?

No tengo ningún sitio favorito. Me encanta bailar sola en los tablaos, hacer recitales en teatros o actuar en lugares diferentes como es esa antigua iglesia. No tengo un espacio en el que pueda decir que me sienta más cómoda que en otro. Lo que sí es cierto es que, como el trabajo que hacemos a diario es el del tablao, al final sí que este tipo de escenarios los siento como más familiares; quizá es el espacio que me produce un mayor confort. Pero no me puedo quedar con uno solo; soy una persona que se encuentra a gusto en cualquier situación.

¿Qué próximos proyectos tiene entre manos, Águeda?

Aún no puedo adelantar mucho. El año que viene os daré una sorpresa con un nuevo proyecto. Se trata de un espectáculo que es muy importante para mí, con una persona muy especial y en el que vamos a estar rodeados de gente a la que queremos mucho. Si todo sale bien, se estrenará en 2026, ya digo. Pero lo único que puedo adelantar es eso: que en mi próximo trabajo no estaré sola. n