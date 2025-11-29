El Langui debuta como director de largometrajes rodando en Málaga el documental 'Ganas de vivir'

El Langui ha debutado como director de largometrajes con el documental 'Ganas de vivir', centrado en la historia de superación de la deportista paralímpica Desirée Vila y rodado entre las provincias de Málaga, Madrid, Valladolid y Pontevedra

Vila es una atleta española de referencia en el deporte adaptado, reconocida tanto por sus éxitos en la pista como por su capacidad para inspirar a través de su historia personal.

A los 16 años, cuando era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que, a causa de una negligencia médica, derivó en la amputación de su pierna derecha, pero lejos de rendirse, encontró en el atletismo su nueva pasión y, solo en un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud.

Desde entonces ha batido varios récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio y se ha consolidado como una de las voces más influyentes en favor de la igualdad, la inclusión y la superación personal.

Fotogramas de 'Ganas de vivir' / L. O.

Referentes que transformen la mirada hacia la discapacidad

Esta película, producida por el vallisoletano Rodrigo Espinel, busca inspirar y sensibilizar a la sociedad con asuntos como el perdón, la aceptación positiva de la vida que a cada uno nos ha tocado vivir y la importancia de visibilizar e impulsar referentes capaces de transformar la mirada hacia la discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión.

Idea original de Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, tiene en el guion al canario Jorge Laguna, contará con Tristán Rosa como director de fotografía, la música original de la canaria Celia Rivero Santana y Nuria Rubio como directora de producción.

Es una producción de Morena Films ('Campeones', 'Ni Distintos Ni Diferentes', 'Campeonex', 'La vida de Brianeitor', 'Cuerpo escombro'), en coproducción con Morena Docs, y cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y RTVM.

Tiene la financiación del Ayuntamiento de Madrid, el patrocinio de la Fundación Adecco y de Valladolid Film Commission (UNESCO Creative City of Film) y la colaboración del Comité Paralímpico Español y de Canary Islands Film - Gobierno de Canarias.

Habrá una participación destacada de técnicos vallisoletanos, como el montador Alejandro Martos, el mezclador de sonido Guillermo Tulán, el grafista Ismael Medina o la supervisora de postproducción Elena Alcolea, mientras que Latido Films se encargará de las ventas internacionales.

Desirée Vila es una destacada deportista española de atletismo adaptado. / L. O.

Un canto a la vida

Espinel ha destacado que "este documental es mucho más que la biografía de una deportista; es un canto a la vida, a la capacidad del ser humano para reinventarse, perdonar y aceptar el destino que nos toca vivir".

"Como sociedad, necesitamos -indica- referentes que nos inspiren a derribar barreras y a perder el miedo a vivir. La conmovedora historia de Desirée, narrada desde la mirada única de El Langui, tiene el poder de emocionar, motivar y provocar cambios reales en la manera en que entendemos la discapacidad".