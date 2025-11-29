Aitana Sánchez-Gijón y Tony Zenet visitan La Malagueta en una semana que une interpretación, la lectura y música

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga arranca el mes de diciembre con una programación que recorre el cine, la literatura y el vínculo con la identidad local. La semana incluirá una conversación con la actriz Aitana Sánchez-Gijón, una sesión dedicada a 'Noches blancas' de Fiódor Dostoievski en el club de lectura y un nuevo encuentro del ciclo 'Málaga, ida y vuelta' con Tony Zenet.

Así, el lunes 1 de diciembre, el ciclo 'Vida pública' recibe a Aitana Sánchez-Gijón, quien conversará con Luis Alegre. La actriz fue galardonada con el Goya de Honor 2025, una distinción que, en palabras del coordinador, "simboliza el enorme respeto y admiración que provoca, un brillo, talento y sentido del compromiso que han marcado la cultura española de los últimos 40 años". El encuentro permitirá conocer de primera mano cómo se articula una carrera sostenida en el tiempo y cómo evoluciona la práctica actoral en un contexto cambiante.

El miércoles 3 de diciembre, el club de lectura estará dedicado a 'Noches blancas', una de las obras breves de Dostoievski cuya presencia se ha reactivado en los últimos años. La sesión, coordinada por Vicente Luis Mora, se centrará en el análisis del protagonista como figura de transición hacia la modernidad, en la estructura del relato y en la construcción del espacio nocturno como escenario de búsqueda personal. Se revisarán los temas principales (el encuentro, la expectativa, el aislamiento y la proyección de futuro), así como la relevancia de la obra dentro de la narrativa temprana del autor.

El jueves 4 de diciembre, el ciclo 'Málaga, ida y vuelta' contará con la participación del cantante y actor Zenet (Málaga, 1967), que conversará con la periodista Regina Sotorrío. La sesión se enmarca en este espacio dedicado a malagueños que han realizado un recorrido físico y emocional fuera de la provincia y que mantienen un vínculo con su lugar de origen. El encuentro permitirá acercarse a las distintas facetas del artista y conocer aspectos de su trayectoria a través de un diálogo cercano e informaL.

Todas las actividades se celebran en el centro cultural La Malagueta a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada es libre hasta completar aforo.