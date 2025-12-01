El ganador de cuatro Grammys Lenny Kravitz aterriza en el Starlite Occidet

Nueva confirmación en el Auditorio de Starlite Occident: Lenny Kravitz, escritor, productor, multiinstrumentista y figura galardonada con cuatro premios Grammy, subirá al escenario el lunes 29 de junio, con un concierto que formará parte de su gira “Lenny Kravitz Live 2026”.

La preventa de entradas para este concierto estará disponible a partir del martes 2 de diciembre a las 10.00 horas y la venta general a partir del miércoles en la web de Starlite.

Lenny lanzó su álbum de estudio, Blue Electric Light, el 24 de mayo de 2024. Continuando con lo que Billboard denomina el «Lennaissance», Kravitz se encuentra actualmente de gira mundial para promocionar Blue Electric Light, con entradas agotadas en Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas.

¿Quién es Lenny Kravitz?

Considerado uno de los músicos de rock más destacados de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de más de tres décadas de carrera musical en las que se ha impregnado de las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta.

El cantante Lenny Kravitz posa durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024 / L.O

El artista ha publicado un total de doce álbumes, que han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, lo que le ha llevado a ser recientemente galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el «Music Icon Award» en los People's Choice Awards 2024 y el «Best Rock Award» en los MTV Video Music Awards 2024. Además, ha sido reconocido por la CFDA con su «Fashion Icon Award» por su papel no solo como uno de los músicos de rock más importanes, sino también como una importante influencia en el mundo de la moda.

En 2023, Kravitz estrenó el himno «Road To Freedom», una canción que escribió, interpretó y produjo específicamente para la película de Netflix, Rustin. Con motivo del lanzamiento de la canción, Kravitz consiguió una nominación a los Globos de Oro en la categoría de «Mejor canción original - Película», una nominación a los Critics Choice Awards en la categoría de «Mejor canción» y una nominación a los Guild of Music Supervisors Awards en la categoría de «Mejor canción escrita y/o grabada para una película» por este himno conmovedor.