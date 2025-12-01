Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gerardo Ballesteros indaga en la mirada infantil en «Papá Noel ha muerto»

El realizador malagueño acaba de rodar el cortometraje, protagonizado por Canco Rodríguez, Lorena Rico y Alessandra González, una reivindicación de la fantasía como motor vital

Una imagen del rodaje de 'Papá Noel ha muerto'

Víctor A. Gómez

Málaga

El director malagueño Gerardo Ballesteros y su equipo acaban de terminar el rodaje de 'Papá Noel ha muerto', un cortometraje avalado por las ayudas a la creación audiovisual del Festival de Málaga 2025.

En la obra, Cristina, una niña de diez años, está convencida de que Papá Noel ha muerto; mientras que su padre, firme defensor de la fantasía, sigue creyendo firmemente en él. Ese choque entre la lógica infantil y la ilusión adulta impulsa una narración «tierna, divertida y cargada de simbolismo».

'Papá Noel ha muerto' surge de la fascinación de su director y guionista por el universo infantil y la imaginación: «A través de la mirada de Cristina y su deseo inicial de buscar la verdad sobre Papá Noel, la película indaga en cómo la lógica y el paso del tiempo inevitablemente comienzan a desdibujar los límites de la fantasía. Sin embargo, para mí, esta historia es también un homenaje a la fantasía como pilar fundamental del desarrollo infantil», asegura.

Para ello, el cortometraje combina ficción real y animación, adoptando una estética inspirada en el realismo mágico y en la estilización visual de películas como 'Amélie' y un trabajo animado tipo collage, para transformar los objetos cotidianos en imágenes fantásticas cargadas de imaginación.

Alessandra González, que interpreta a Cristina; Canco Rodríguez, como el padre, y Lorena Rico, la madre, componen el elenco de Papá Noel ha muerto, que tiene previsto estrenarse en la próxima edición del Festival de Málaga.

