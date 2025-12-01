Gerardo Ballesteros indaga en la mirada infantil en «Papá Noel ha muerto»

El director malagueño Gerardo Ballesteros y su equipo acaban de terminar el rodaje de 'Papá Noel ha muerto', un cortometraje avalado por las ayudas a la creación audiovisual del Festival de Málaga 2025.

En la obra, Cristina, una niña de diez años, está convencida de que Papá Noel ha muerto; mientras que su padre, firme defensor de la fantasía, sigue creyendo firmemente en él. Ese choque entre la lógica infantil y la ilusión adulta impulsa una narración «tierna, divertida y cargada de simbolismo».

'Papá Noel ha muerto' surge de la fascinación de su director y guionista por el universo infantil y la imaginación: «A través de la mirada de Cristina y su deseo inicial de buscar la verdad sobre Papá Noel, la película indaga en cómo la lógica y el paso del tiempo inevitablemente comienzan a desdibujar los límites de la fantasía. Sin embargo, para mí, esta historia es también un homenaje a la fantasía como pilar fundamental del desarrollo infantil», asegura.

Para ello, el cortometraje combina ficción real y animación, adoptando una estética inspirada en el realismo mágico y en la estilización visual de películas como 'Amélie' y un trabajo animado tipo collage, para transformar los objetos cotidianos en imágenes fantásticas cargadas de imaginación.

Alessandra González, que interpreta a Cristina; Canco Rodríguez, como el padre, y Lorena Rico, la madre, componen el elenco de Papá Noel ha muerto, que tiene previsto estrenarse en la próxima edición del Festival de Málaga.