Honor a La Serenísima: homenaje a María Victoria Atencia en la Diputación de Málaga

La Diputación de Málaga organiza, con la colaboración de la Universidad, las jornadas 'A esta altura de vida', dedicadas a la obra poética de María Victoria Atencia y que se celebran entre ayer y el 4 de diciembre. Las actividades se desarrollarán los tres primeros días en el Centro Cultural María Victoria Atencia y la última jornada tendrá lugar en la Sala de Grados Rector José María Martín Delgado de la Facultad de Derecho.

La inauguración ha contado esta noche con la presencia de la propia autora, de 94 años y recientemente galardonada con el Premio Nacional de las Letras. En el acto de tuvo lugar una lectura poética a cargo de Aurora Luque, Mercedes León, Francisca Díaz y Virginia Nolting; además, se proyectó el videojuego ‘La voz de María Victoria Atencia’, realizado por Novelingo Estudio, y concluyó con un concierto a cargo de Montalvo Classic Experience & Sextet in Concert, que interpretó piezas de Mahler, Händel, Vivaldi, Bach, Shostakovich, Mozart y Brahms.

Programación

El martes 2 de diciembre, también en el MVA, habrá dos conferencias. A las 19.00 horas hablará Francisco Ruiz Noguera sobre ‘De la raíz al vuelo: la poesía de María Victoria Atencia’, y una hora más tarde será el turno de Marina Bianchi con ‘De barcos y naufragios, en la poesía de María Victoria Atencia’.

El diputado López Mestanza, inaugurando las jornadas / La Opinión

El miércoles 3 de diciembre el MVA acogerá otras dos conferencias a cargo de Eva Díaz Pérez, sobre ‘María Victoria Atencia. Sobrevolando jardines ultramarinos’ (a las 19.00 horas) y de Juan Lamillar, sobre ‘María Victoria Atencia: miradas sobre el arte’ (a las 20.00 horas).

Y las jornadas se cerrarán el jueves 4 de diciembre con la conferencia de Xelo Candel sobre ‘La realidad trascendida en la palabra poética de María Victoria Atencia’. Será a las 13.00 horas en la Sala de Grados Rector José María Martín Delgado de la Facultad de Derecho.