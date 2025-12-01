Two Door Cinema Club desembarca este próximo verano en Marbella Arena

La agenda musical del próximo verano en el Marbella Arena (la antigua plaza de toros de Marbella, stiuada en Puerto Banús) continúa tomando forma con una nueva confirmación: Two Door Cinema Club. El trío norilandés actuará en el recinto marbellí el viernes 10 de julio de 2026, dentro de la gira con la que celebran los 15 años de su álbum de debut, Tourist History, que les hizo triunfar con su indie rock o indie pop de vibrantes guitarras y estribillos con acabados electrónicos. Un sonido muy bailable, que conquistó a miles de seguidores por todo el mundo.

Es el tercer gran nombre anunciado por la promotora Beat Live, tras los de Craig David Presents TS5 y UB40 con Ali Campbell. "Esta nueva incorporación refuerza la firme apuesta de la promotora musical de atraer a artistas de primer nivel mundial a la Costa del Sol, consolidando a Marbella Arena como uno de los destinos imprescindibles para la música en directo en verano", ha destacado la promotora en un comunicado de prensa remitido a los medios. Unos nombres que parecen animar un recinto que aspira a convertirse en uno de los espacios de espectáculos de la Costa del Sol, tras las cancelaciones de los últimos veranos.

Las entradas para este concierto estarán disponibles en venta general a partir de las 11:00 horas de este viernes, 5 de diciembre, pero la productora ha abierto una preventa exclusiva desde la misma hora del jueves, 4 de diciembre en este enlace: https://bit.ly/TwoDoorMarb26

El trío Two Door Cinema Club / L.O.

Two Door Cinema Club

Conocidos por sus actuaciones llenas de energía y por un sonido que marcó a toda una generación, Two Door Cinema Club regresan para celebrar un disco que los llevó del garaje de Bangor a los principales festivales del planeta. 'Tourist History' incluye icónicas canciones como 'What You Know', 'Something Good Can Work' y 'Undercover Martyn', que continúan conectando con millones de oyentes más de una década después. El impacto del álbum se mantiene: fue número uno en Irlanda, apareció en la lista BBC Sound of 2010 y 'What You Know' superó recientemente los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

Two Door Cinema Club actuará el 10 de julio en Marbella Arena / L.O.

A lo largo de su trayectoria, la banda ha firmado varios trabajos que se han incluido en el Top 10 del Reino Unido, como 'Beacon' (2012), 'Gameshow' (2016), 'False Alarm' (2019) o 'Keep On Smiling' (2022) y continúa viviendo uno de sus mejores momentos. En los últimos meses, Two Door Cinema Club ha protagonizado una amplia gira por Estados Unidos colgando el cartel de completo en todos sus conciertos, a la que se suma su reciente visita a Australia, donde cerraron con una actuación destacada en la Ópera de Sidney.

El trío formado por Alex Trimble (vocalista y guitarrista), Kevin Baird (bajista) y Sam Halliday (guitarrarista eléctrico) comenzó a hacer música en 2007, en el garaje de los padres de Trimble, en Irlanda del Norte, dejando de lado la universidad para dedicarse por completo a la banda. Su EP debut, 'Four Words to Stand On', generó una enorme atención en blogs especializados, seguido de su álbum debut 'Tourist History', aclamado a nivel mundial y publicado en 2010. El éxito del disco impulsó a la banda al panorama internacional, sentando las bases de más de una década de éxitos en listas, giras y actuaciones como cabezas de cartel en festivales.

"Una de las bandas más influyentes de los últimos años"

James Cromwell, de Beat Live, ha señalado que “Two Door Cinema Club es una de las bandas más influyentes de los últimos años; su directo es puro magnetismo y encaja plenamente con la experiencia que estamos creando en Marbella. Cada nuevo anuncio nos acerca a un verano que aspira a marcar un antes y un después en la música en vivo de la Costa del Sol”. Desde Marbella Arena celebran esta nueva confirmación, "que afianza al recinto como un punto de encuentro imprescindible para las grandes giras internacionales".

Ubicado en la antigua Plaza de Toros de Puerto Banús, Marbella Arena es el espacio de eventos y ocio de referencia en Marbella. Un espacio único que ofrece una oferta de espectáculos y eventos durante todo el año: Conciertos, teatro, monólogos, deporte, eventos corporativos, eventos privados…