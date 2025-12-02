Los Delinqüentes anuncian una gira en 2026 que recalará en el Marenostrum

Después de 15 años sin subirse a los escenarios por su disolución, Los Delinqüentes ha anunciado una nueva gira para el año 2026 en la que conmemoran el 25 aniversario del lanzamiento de su disco debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Y Marenostrum Fuengirola será uno de los recintos elegidos por el grupo jerezano para celebrar que sus éxitos como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'. Será el 25 de julio de 2026. Las entradas saldrán a la venta este viernes 5 de diciembre en la web del festival, o en losdelinquentes.es

Formado originalmente por El Canijo de Jerez, Diego Pozo 'Ratón' y el que fuera el fundador de la banda, Miguel Ángel Benítez, conocido como 'Er Migue', que falleció en el año 2004. Aun así, su figura estará "muy presente" en esta gira, como han informado desde la promotora Last Tour. "Su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación", han informado la promotora.

El trío fundador de Los Delinqüentes / L.O.

Ese primer disco de Los Delinqüentes, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores (2001)', irrumpió como un soplo de aire fresco en la música española. Con un sonido desenfadado que mezclaba rumba, rock y flamenco, el álbum transmitía una alegría espontánea y callejera que conectó de inmediato con el público.

Esas primeras letras de los jerezanos, cargadas de poesía callejera y humor destilaban verdad y mostraban un universo propio, libre, cercano y único, que convirtió al “garrapaterismo” en una filosofía vital para toda una generación. Con letras que recuperaban la tradición del relato popular andaluz desde una óptica contemporánea. El álbum destacó por su frescura y espontaneidad, en un momento en el que la escena buscaba nuevas vías de expresión alejadas de los patrones más convencionales.

El éxito del disco consolidó a Los Delinqüentes como una de las nuevas referencias de la música mestiza. Temas como 'El aire de la calle' o 'A la luz del Lorenzo' obtuvieron una amplia difusión y contribuyeron a definir la identidad del grupo, impulsando además la visibilidad cultural de Jerez de la Frontera. Con este lanzamiento, la banda no solo alcanzó notoriedad nacional, sino que inauguró una estética propia —el llamado garrapaterismo— que influiría en posteriores formaciones.

La gira garrapatera

La banda jerezana recalará en nueve ciudades españolas a partir del próximo mes de abril, comenzando con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y en el Movistar Arena de Madrid (24 abril), una fecha para la que ya han colgado el cartel de 'sold out'. En mayo continuará en el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo); en junio llegará al Espacio Norte de Murcia (12 de junio) y al Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), para finalizar en julio con dos últimas fechas en el Music Stadium de Cádiz (4 de julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 de julio).

Cartel del concierto deLos Delinqüentes / L.O.

Confirmaciones

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Medina Azahara (22/05); Fulanita Fest (29-31/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Ignatius Farray (07/06); Dani Martín (13/06); Salva Reina (14/06); Aitana (19/06); Manu Sánchez (21/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); El Monaguillo (28/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Los Delinqüentes (25/07); Operación Triunfo (31/07); Hombres G (01/08); Underworld (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).