Oh, See! Málaga busca la singularización en el panorama festivalero

Desde hace algunas temporadas, cuando uno echa un rápido vistazo a los carteles de los festivales veraniegos especializados en música indie que han proliferado como setas a lo largo y ancho de nuestro país se encuentra con los mismos nombres una y otra vez. No hay que ser un lince para anticipar que eso, entre otros factores, supondrá más pronto que tarde la muerte de un formato ahora en boga. Algunas de esas citas ya han tomado cartas en el asunto y buscan la singularización. Una de ellas es Oh, See! Málaga, que acaba de anunciar su nómina de artistas para el 2026 y ha compartido con sus seguidores la reformulación de su estrategia.

"Durante estos años hemos tenido la suerte de ver pasar por aquí a artistas que entonces estaban empezando y hoy llenan recintos ellos solos: Arde Bogotá, Rigoberta Bandini, Carolina Durante, Siloé... También hemos vivido algunos de los conciertos más emocionantes de grandes bandas que todos conocemos y que forman parte de la memoria musical de este país: Vetusta Morla, Los Planetas, Nathy Peluso, C. Tangana, Love of Lesbian, Fangoria, Lori Meyers, Viva Suecia... Pero el panorama actual de los festivales indie ha cambiado mucho", comentan los responsables de la cita musical del Auditorio Municipal en mayo. Aseguran que "las dinámicas del mercado, los cachés desorbitados, la competencia entre macrofestivales o el hecho de que los mismos grupos estén en decenas de carteles cada verano" están creando un modelo de festival que ni pueden ni quieren seguir.

Descubrimientos

¿Y qué va a hacer el equipo de Oh, See!? Contratar a "a artistas emergentes con un presente brillante y un futuro enorme, nombres consolidados que sí encajan en un festival sostenible y descubrimientos que nos devuelven la ilusión por la música en directo, y un ambiente que sea difícil de encontrar en un recinto gigantesco". Porque, aseveran, "creen en la música antes que en las modas, que piensa en la comodidad de su público y que respeta su esencia indie: venir a escuchar, a sentir, a descubrir": "No iremos por la vía fácil ni por la que vacía de sentido a tantos festivales. Estamos convencidos de que si la dinámica de los festivales sigue siendo la actual, esto supondrá una herida de muerte no sólo para muchos promotores sino también para la esencia que motivó el nacimiento de los festivales indies en España".

El cartel de la próxima edición del Oh, See! Málaga / La Opinión

¿Y eso en qué se traduce en términos de cartal para la próxima edición? Aparecen nombres clave del indie actual como Xoel López, Second (en sesión de DJs) y Zahara (en su formato rave), nombres en la pole del nicho como Bauer y Vera Fauna, otrora glorias del pop mainstream con inquietudes como Nena Daconte y luego café para cafeteros como Carlos Ares, Denisdenis, Paco Pecado, Repion, Sanguijuelas del Guadiana, Vangoura, Veintiuno y Victorias, entre otras. Veremos los días 22 y 23 de mayo si esta corrección de rumbo trae mantiene la fidelidad del público del Oh, See! y si su próxima convocatoria reafirma su posicionamiento en el cada vez más imposible sector festivalero. Toda la información sobre la cita, aquí.