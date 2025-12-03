Música
Camela y Raule se suman al cartel de Marenostrum Fuengirola 2026
El escenario Fundación Unicaja Castillo Sohail acogerá las actuaciones de Camela y Raule en mayo
Dos nuevos artistas se unen al cartel de la undécima temporada de Marenostrum Fuengirola: Camela, el 9 de mayo; y Raule, el 23 de mayo. El escenario Fundación Unicaja Castillo Sohail recibe las actuaciones más cercanas con los artistas que actúan y, en esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de cantar y bailar el arte de estas grandes estrellas nacionales.
Camela
El 9 de mayo de 2026, Camela llevará al recinto fuengiroleño sus mayores éxitos musicales que han sonado por todos los rincones del panorama nacional. Hablar de la banda madrileña es hacer memoria de recuerdos imborrables del pasado. Conocidos por sus históricas canciones como 'Cuando Zarpa el Amor' o 'Lágrimas de Amor', Dioni y Ángeles han colaborado con otros artistas como Los Chichos, Estopa o Carlos Baute.
Tanto ha sido su éxito que es la segunda banda musical que más discos ha vendido, por detrás de La Oreja de Van Gogh, los cuales también estarán en el ciclo de conciertos esta temporada el próximo 27 de junio.
Raule
De otra parte, el cantante Raule actuará con su nuevo espectáculo 'Dopamina' el 23 de mayo de 2026 en el castillo Sohail, donde interpretará algunos de sus éxitos como 'La Habitación Prohibida' o 'Colega Antibalas', que le han posicionado como uno de los referentes en el flamenco pop actual.
Raule volverá a pisar el escenario Fundación Unicaja después de cuatro años de su última actuación en Marenostrum Fuengirola 2022, donde compartió escenario con El Capullo de Jerez en el festival Flamenco Sohail.
Nombres confirmados en Marenostrum
Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Camela (9 de mayo); Medina Azahara (22/05); Raule (23 de mayo); Fulanita Fest (29-31/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Ignatius Farray (07/06); Dani Martín (13/06); Salva Reina (14/06); Aitana (19/06); Manu Sánchez (21/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); El Monaguillo (28/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Los Delinqüentes (25/07); Operación Triunfo (31/07); Hombres G (01/08); Underworld (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego Tallarín (23/08); y el festival Sun and Thunder (27-29/08).
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque
- El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra
- Muere un hombre en un accidente entre una furgoneta y un camión en Casarabonela
- La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga
- Estos son los seis locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para las comidas de Navidad