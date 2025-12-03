Programación
El Teatro del Soho CaixaBank suma a Marina Heredia al ciclo Flamenco
Farruquito, Manuel Lombo, Argentina y La Lupi integran la programación de la sexta edición de Flamenco en el Soho, entre enero y mayo
El Teatro del Soho CaixaBank en colaboración con Green Cow Music celebra por sexto año consecutivo su ya ciclo Flamenco en el Soho. Un proyecto nacido para situar al flamenco en el lugar que le corresponde, más aún en un año en el que se cumple el 15 aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Artistas de la talla de Farruquito (16 de enero), Manuel Lombo (27 de marzo), Argentina (8 de mayo) y Cía. La Lupi (9 de mayo) formarán parte del ciclo. Ahora se suma a este cartel la cantaora granadina Marina Heredia, una de las voces más señeras de su generación, que llegará al Teatro del Soho CaixaBank el 12 de marzo con En libertad. El camino de los gitanos, un proyecto que es mucho más que un disco: un viaje profundo al alma y a la memoria de todo un pueblo. Nacido de un proceso de investigación y de una residencia artística junto a la Duisburger Philharmoniker en Alemania, este trabajo entrelaza creación musical y estudio histórico para convertir cada pieza, tanto sinfónica como de cante, en testimonio, legado y celebración del VI Centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica. La cantaora granadina ofrece así́ una mirada humana, rigurosa y luminosa que sitúa esta memoria en el centro del arte y del debate actual.
