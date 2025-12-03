Vilató homenajeará al padre de Picasso con una escultura de dos metros frente a la Escuela de Bellas Artes

Xavier Vilató, sobrino nieto de Pablo Picasso, ha hecho una escultura en homenaje a José Ruiz Blasco, el padre del genio malagueño, que tiene previsto instalar en Málaga, A Coruña y Barcelona, las tres ciudades picassianas (donde residió el artista) de nuestro país. "En Málaga ya se ha aprobado después de unos trámites muy largos, a mí me gustaría que se instalase en abril, coincidiendo con su cumpleaños y me dicen que es posible", avanza Vilató.

"Es la misma escultura en las tres ciudades para honrar su labor docente, porque al final ha sido uno de los profesores más importantes del siglo XIX, ya que nos ha dado a Pablo. Representa al abuelito Pepe dibujando y hay un niño, no se sabe muy bien quién puede ser, que está mirando por su espalda y que está haciendo caer un botijo que está ahí. Es una obra de dos metros de alto y José Blasco está sentado", detalla el artista. La escultura se instalará en la Escuela de Bellas Artes, de San Telmo. Y un detalle importante: Vilató no cobra por su obra. "Yo regalo mi trabajo, pero tienen que pagar la fundición", matiza el creador.

Se trata de un homenaje pendiente, entre lo familiar y artístico, con el que Xavier Vilató rinde tributo a una figura de influencia menos simbólica de lo que parece: "Mi bisabuelo, José Ruiz Blasco, fue profesor en Málaga y aquí fue donde pudo desarrollar un proyecto de enseñanza, con una docencia especial, particular, y sobre todo, empezar a hacer trabajar a su hijo y a pagar modelos para que su hijo y otros niños de la escuela pudiesen pintar con modelos reales. Fue muy importante en la construcción de mi familia y supuso un paso muy importante para el abuelito Pepe".

Vilató no quiere detener aquí el homenaje a figuras familiares del genio malagueño: quiere instalar una cruz en San Amaro (Orense) en honor a Conchita, la menor de los Picasso, que falleció a temprana edad por una difteria. "Es una cuestión familiar, íntima, que he hablado con mis primos y que vamos a intentar hacer", zanja el artista.