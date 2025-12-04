Música
La revista 'Rolling Stone' sitúa 'Lux' de Rosalía entre los tres mejores discos del año
El trabajo de la artista catalana sube al podio solo por detrás de 'Mayhem' de Lady Gaga y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
EFE
'Rolling Stone' ha publicado este miércoles su ya clásica lista con los 100 mejores discos del año, con 'Lux' de Rosalía en el podio solo por detrás de 'Mayhem' de Lady Gaga y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que es el número 1, y con otro español entre los destacados, Guitarricadelafuente.
"Rosalía ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y 'Lux' suena como ninguna otra en la música actual", argumenta la reseña del veterano medio musical sobre el cuarto álbum de la artista española a la hora de otorgarle el tercer lugar en esa clasificación.
En un año en el que han visto también la luz trabajos de figuras tan conocidas como Taylor Swift ('Te Life Of A Showgirl' es decimoquinto en esta lista), 'Rolling Stone' destaca la "irreverencia" de 'Lux' como razón de que "sea tan impactante": "Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca".
"En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven", culmina el escrito.
La de 'Rolling Stone' no es la única lista prestigiosa con lo mejor del año en la que se ha colado Rosalía, cuyo 'Lux' también aparece por ejemplo como el decimosexto mejor álbum para los especialistas de 'Pitchfork', mientras que para NME 'Reliquia' es la séptima mejor canción de 2025.
Rosalía no es la única española de la clasificación, que en el puesto número 46 también ha incluido a Guitarricadelafuente con su álbum 'Spanish Leather' tras considerarlo "su trabajo más ambicioso hasta la fecha" y "uno de los discos más emocionantes y aventureros del año".
