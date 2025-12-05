El MEET viaja al Siglo de Oro español y la Europa de los Austrias

El coleccionista Alejandro Sanz Peinado, que se considera «un cazador que busca la belleza», ha reunido los últimos 35 años un destacado conjunto de obras del que ahora se expone en Málaga una selección centrada en el Siglo de Oro español y la Europa de los Austrias. «El coleccionista busca la belleza, a sabiendas de que nunca va a terminar ese viaje, porque, cuando uno consigue una pieza, descubre que hay otras muchas que se le escapan», afirmó Sanz Peinado en la presentación de la exposición, que se inauguró este jueves en el nuevo espacio artístico de Tabacalera, MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera). Más de ochenta obras entre pinturas y grandes tapices de los siglos XVI y XVII forman parte de esta muestra, en la que están presentes autores como Zurbarán, Velázquez, Rubens, Van Dyck o Janssens. Según Sanz Peinado, «en esa búsqueda interminable que guía la vida de un coleccionista, uno descubre que la belleza no está tanto en el objeto exterior, sino que es una cualidad interna».

Sanz Peinado relató durante la presentación a los medios de la muestra que comenzó hace más de 35 años esta colección que ha «levantado a pulso», al proceder «de una familia humilde, con un padre pastor». Empezó coleccionando pintura holandesa «porque era más barata», debido a que en el siglo XVII se produjo en esa región «una enorme cantidad de pintura», a lo que se suma «que en España casi no hay, la que hay no es muy buena, y una de las lagunas del Prado es la pintura holandesa».

Escasa pintura holandesa

La causa de esa escasez de pintura holandesa en España se remonta al momento en que, en 1648, Felipe IV reconoce la independencia de Holanda y «la amistad se rompe», a lo que le sigue la medida del monarca de gravar fiscalmente las pinturas de esa procedencia, «lo que dificulta su llegada».

Tras ese comienzo de la colección con pintura holandesa, la proximidad geográfica con ciudades como Delft, La Haya o Amberes hizo «que la contaminación entre escuelas fuera inevitable», y ello le llevó a empezar a coleccionar pintura flamenca, ha desvelado Sanz Peinado.

El «tercer pie» de su colección es la pintura española, ha añadido el coleccionista, que muestra en Málaga sus retratos de todos los Austrias.

«Cuando uno empieza a coleccionar, compra lo que puede y lo que se pone a tiro, y luego la colección va tomando un perfil y un carácter», apuntó Alejandro Sanz Peinado.

Arte contemporáneo

Además de sus fondos centrados en los siglos XVI y XVII, ha desvelado que también posee una «pequeña» colección de arte contemporáneo, aunque confiesa que en este terreno es «muy exigente». «Estas obras tienen que pasar la prueba de fuego, la prueba del tiempo, y ver si, dentro de cincuenta años, una obra se sostiene de pie o no».

El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado, la muestra inaugurada ayer en el MEET, estará disponible hasta el mes de septiembre del próximo 2026.