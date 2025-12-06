El Museo Interactivo de la Música acoge este domingo un concierto didáctico

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) anuncia un evento que establece un diálogo entre el objeto museístico y la interpretación musical. El concierto didáctico 'Los instrumentos escapan del museo' está previsto para este domingo, 7 de diciembre a las 12.00 horas, y en el mismo se ofrece al público una inmersión única en la historia de la música a través de su sonido.

Desde Mimma destacan que esta innovadora propuesta está centrada en la organología antigua y utiliza el concepto de los instrumentos que "escapan" como una metáfora para traer a la vida los sonidos que habitualmente sólo se aprecian en vitrinas o a través de las pantallas. El espectáculo tiene como principal objetivo reivindicar el valor patrimonial y artístico de estas tipologías instrumentales.

Para preservar los valiosos objetos del patrimonio y garantizar la calidad interpretativa, el concierto se realiza con la participación de instrumentos históricos, réplicas y reconstrucciones basadas en los modelos que se ven en colecciones como la del Mimma.

De esta manera, el público podrá experimentar la sonoridad y el timbre de piezas que comparten historia y diseño con algunas del museo. Entre los instrumentos se encuentran el Carnyx, el Añafil, el Cornett, el Serpentón, el Cornu y el Alphorn, entre otros.

Esta actividad tiene una duración de 60 minutos y está pensada para ser accesible y cautivadora para niños, jóvenes y adultos por igual. La entrada cuesta seis euros, incluyendo la visita al museo para complementar la experiencia.