Música
El Museo Interactivo de la Música acoge este domingo un concierto didáctico
El público podrá experimentar la sonoridad y el timbre de piezas que comparten historia y diseño con algunas del museo
El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) anuncia un evento que establece un diálogo entre el objeto museístico y la interpretación musical. El concierto didáctico 'Los instrumentos escapan del museo' está previsto para este domingo, 7 de diciembre a las 12.00 horas, y en el mismo se ofrece al público una inmersión única en la historia de la música a través de su sonido.
Desde Mimma destacan que esta innovadora propuesta está centrada en la organología antigua y utiliza el concepto de los instrumentos que "escapan" como una metáfora para traer a la vida los sonidos que habitualmente sólo se aprecian en vitrinas o a través de las pantallas. El espectáculo tiene como principal objetivo reivindicar el valor patrimonial y artístico de estas tipologías instrumentales.
Para preservar los valiosos objetos del patrimonio y garantizar la calidad interpretativa, el concierto se realiza con la participación de instrumentos históricos, réplicas y reconstrucciones basadas en los modelos que se ven en colecciones como la del Mimma.
De esta manera, el público podrá experimentar la sonoridad y el timbre de piezas que comparten historia y diseño con algunas del museo. Entre los instrumentos se encuentran el Carnyx, el Añafil, el Cornett, el Serpentón, el Cornu y el Alphorn, entre otros.
Esta actividad tiene una duración de 60 minutos y está pensada para ser accesible y cautivadora para niños, jóvenes y adultos por igual. La entrada cuesta seis euros, incluyendo la visita al museo para complementar la experiencia.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga