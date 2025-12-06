El talento internacional se sienta al piano en el certamen de Campillos

Campillos suena a piano este puente con su XIX Concurso Internacional, en el que participan 75 pianistas de 28 países, que competirán hasta el próximo lunes por el primer premio de un certamen convertido ya en un referente en el panorama musical.

La primera fase del concurso, que finaliza este sábado, dará paso a la semifinal, el domingo, y a la final, que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre en la iglesia de Santa María del Reposo.

El evento, dirigido a pianistas profesionales, repartirá 11.500 euros en premios, de los que 6.000 euros serán para el pianista ganador, 3.000 para el segundo clasificado y 1.500 para el tercero.

La primera fase del concurso, que finaliza este sábado, dará paso a la semifinal, el domingo, y a la final, que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre en la iglesia de Santa María del Reposo / L.O.

Además del incentivo económico, otro de los atractivos es que el primer premio incluye un programa de conciertos para el ganador y la presencia de la Orquesta Sinfónica de Málaga para acompañar a los finalistas.

Entre los participantes seleccionados, de entre más de un centenar de aspirantes, hay pianistas de Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Japón, Corea, China, Polonia, Rusia o España.

A lo largo de sus diecinueve ediciones, el Concurso Internacional de Piano de Campillos ha acogido a artistas de enorme talento, muchos de los cuales han sido reconocidos en prestigiosos certámenes musicales como los de Santander, Moscú, Varsovia o Bruselas.

Tal es el caso de Philipp Lynov, pianista ruso que quedó segundo en Campillos y que ha sido finalista en el Internacional de Piano Van Cliburn (EEUU) y participante en el Frédéric Chopin de Varsovia (Polonia), uno de los concursos de piano más antiguos y prestigiosos del mundo.