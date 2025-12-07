Culturama prepara una veintena de actividades navideñas para la provincia

La Diputación de Málaga ha presentado este domingo el programa de actividades de Culturama para la semana del 8 al 14 de diciembre en diferentes puntos de la provincia. En total son 21 actividades culturales para todas las edades.

El Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) se pueden visitar dos muestras '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', con la que la compañía de danza de Fernando Hurtado celebra sus 25 años; e 'INperceptibles', donde la artista Belén Millán reflexiona sobre los efectos de los microplásticos y nanoplásticos.

La exposición '25 años en movimiento' ofrece una visita guiada este miércoles, 10 de diciembre, a las 19,00 horas y el domingo que viene, día 14, habrá visitas acompañadas de performance. 'INperceptibles' se podrá visitar el miércoles 10 a las 18,00 horas

Málaga capital

El 10 de diciembre a las 11,00 horas, la compañía la Fábrica de la Magia llevará al centro asistencial Virgen de la Esperanza 'La carpa abracadabra', un conjunto de actividades de magia e ilusionismo.

El 11 de diciembre a las 20,30 horas se proyectará en el MVA el documental 'Nuestra querida profesora', que retrata la diversidad en las aulas austríacas y las dificultades que afronta el sistema educativo, ya que más del 60% de los niños de las escuelas primarias vienesas no hablan alemán como primera lengua. En esta línea realiza el documental 'Favoriten', de Ruth Beckermann, para el que la cineasta austriaca siguió durante tres años a una clase de primaria vienesa.

También el 11 de diciembre, a las 19,00 horas, se presentará en la Biblioteca Cánovas del Castillo, en el centro cultural MVA, el libro 'Baladas de un psicópata', de José Leandro Ayllón, editado por Anáfora. Lo acompañará el editor Miguel Ángel Magnani Rivas.

El 12 de diciembre, a las 16,30 horas, en la biblioteca se podrá disfrutar de una tarde de juegos de mesa con el taller '¡Mueve ficha!' de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que traerá juegos modernos para todos los públicos.

Y el 13 de diciembre, de 11,00 a 13,00 horas, la sede del Ateneo de Málaga acoge la charla-taller 'Tropezar: la torpeza es el método', próxima cita del ciclo 'Derivas. Extravíate en la ciudad del paraíso', del Ateneo y Culturama. En esta ocasión, la charla será ofrecida por Lidia Bravo y Sebastián Escámez.

Provincia

El lunes, 8 de diciembre, se celebra la Fiesta de la Artesanía de Benalauría, y la jornada estará amenizada por el grupo cordobés de versiones Longplay. Será a las 16.00 horas en la Plaza Teniente Viñas del municipio.

A las 17,00 horas, la compañía malagueña Petit Teatro llevará su teatro de títeres 'La panda pirata' al Centro Cultural Villa de Ardales, y a la misma hora, en la Plaza de la Iglesia de Alfarnate, estará el cantaor Jesús Méndez con su espectáculo 'Jerez', que ofrece, en formato de recital, un recorrido por los cantes de su casa cantaora, pues es sobrino de la Paquera de Jerez.

A las 17,30 horas, la Plaza de España de Moclinejo recibirá a Ortigosa con su zambombá 'Ven a vivir la Navidad', que combina villancicos con letras populares al son de tangos, rumbas, bulerías y fandangos. A la misma hora dará comienzo en Igualeja el pasacalles 'Swing and Show'.

Por otro lado, a las 20.00 horas llegará a la Casa de la Cultura de Pizarra la obra teatral 'Canaán', el relato migratorio de Philia Teatro. La obra está protagonizada por Ocpaymani, un inmigrante que lucha por conseguir una vida mejor para él y su familia en otro país, lejos del régimen dictatorial y autoritario que impera en el suyo.

El martes 9 de diciembre, en Salares, Isabel Soto enseñará las técnicas básicas del hilado en su taller 'Hilaquehila', que se celebrará de 16.00 a 20.00 horas en las dependencias del ayuntamiento.

El 12 de diciembre, Carratraca inaugurará la Navidad con la zambombá flamenca de los bailaores Antonio de Verónica y Saray Cortés. Será a las 18.30 horas en la Plaza de la Constitución del municipio. El mismo día, a las 23.30 horas, Casarabonela recibirá a Ortigosa con su zambombá 'Ven a vivir la Navidad'.

El sábado 13 de diciembre, a las 17,00 horas, los bailaores Antonio de Verónica y Saray Cortés repetirán su espectáculo navideño en el parque Mirador de Bellavista de Alhaurín de la Torre.

A las 19,00 horas, el Auditorio José Luis Miranda Roldán de Archidona recibirá en su escenario a Chico Pérez, que ofrecerá el concierto 'Un piano por Navidad', en el que lo acompañarán las voces de Belén Vega y Aroa Fernández y el violonchelo de Manuel Moro.

Por último a las 21,00 horas, la Peña Flamenca La Soleá de Nerja celebrará su 40º aniversario con el concierto 'Madera noble' de la cantaora Antonia Contreras.