Germán Aparicio: el "procrastinador disciplinado" en el top del streaming

Dos de las series españolas que están copando los tops del streaming desde hace semanas, 'Animal' y 'Sin gluten', tienen algo en común. Para descubrirlo, eso sí, han de fijarse en sus créditos: verán que detrás de ellas hay un guionista malagueño, Germán Aparicio, otro más de esos boquerones que llevan años en esto de la escritura audiovisual y están detrás de los grandes proyectos catódicos nacionales (como la reciente Ena, en cuyos libretos participan Isa Sánchez y Daniel Corpas). Pero es que, además, Aparicio estrenó hace unos meses 'Cuando nadie nos ve', la aplaudida adaptación de la novela de otro malagueño, Sergio Sarria. «Estoy orgulloso de haber participado en proyectos que han funcionado tan bien. Por cada serie que cuaja hay muchas que quedan en el camino. Especial ilusión me hace 'Sin Gluten', porque la creé con dos amigos (Araceli Álvarez de Sotomayor y Javier Aguayo) y hemos disfrutado del proceso juntos», nos cuenta.

El guionista malagueño echa cuentas y calcula que ahora mismo, entre unas plataformas y otras, se pueden ver unas diez series coescritas por él en los últimos años. Queda claro que tomó la decisión correcta hace ya tiempo: Germán Aparicio iba para director pero pronto comprobó que aquello «requería implicar a mucha gente, pedir favores y conseguir dinero» mientras la escritura es gratis y «no supone molestar a nadie».

Hizo sus primeros pinitos, autodidactas, «escribiendo monólogos en un programa de Canal Sur» (no dice el título): «Las condiciones laborales serían intolerables actualmente (solo me pagaban si escogían mi monólogo cada semana de entre todos los que recibían), pero gracias a eso tuve una oportunidad. Si hubieran tenido que hacerme un contrato no habrían apostado por alguien que nunca había escrito nada. Después empecé a mandar pruebas a productoras de Madrid y ahí, trabajando con guionistas veteranos aprendí la profesión».

Y la cosa se le fue dando bien, tanto que uno de sus primeros créditos fue 'Los Serrano', la serie que, semana tras semana, congregaba frente al televisor a centenares de miles de familias españolas. ¿No sería Germán, ejem, uno de los firmantes del tan detestado capítulo final de la serie, ese que, según una de sus actrices Verónica Sánchez, es de las pocas cosas que une a todos los españoles? «Pues sí, soy uno de los guionistas que firmó ese capítulo, y también uno de tantos españoles a los que no les gustó el final. La idea se nos impuso desde arriba. Algo que cuesta entender a los ajenos a esta profesión es que muchas de las cosas que escribimos no son de nuestro gusto. ¿Crees que un arquitecto viviría en cualquiera de las casas que diseña? Pues igual nosotros. Solemos escribir a gusto del cliente», aclara Aparicio.

Aparicio es uno de los guionistas que saben conjugar la escritura por encargo, más invisible, con la de caracter, digamos, autoral, la que obedece a sus preferencias. «Trabajar en proyectos personales es un lujo que rara vez conseguimos. No me quejo. Bastante suerte es vivir de lo que me gusta y que no me falte trabajo. Soy un privilegiado», asegura el malagueño, quien se confiesa «feliz» escribiendo lo que sea, «lo mismo telenovelas, que thrillers que comedias»: «Algunas series no las vería como espectador, pero he disfrutado escribiendo cada una de ellas, ¡y llevo veintinueve! (lo acabo de mirar en internet)», matiza.

El próximo año, ya inminente, se estrenará un largometraje dirigido por María Ripoll que cuenta con un guión original de Germán Aparicio, 'El fantasma de mi mujer', protagonizada por Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás. Es su primer largo: «Es una gran ilusión; es una de esas pocas ocasiones en las que escribo lo que quiero y consigo que una productora apueste por ello. Ojalá vaya bien, porque de ello dependerá que pueda seguir escribiendo lo que me apetezca».

¿Y cuáles son las historias que le interesan como escritor a Germán Aparicio? «Lo que más me gusta es la comedia. Siempre he sido muy fan del costumbrismo, aunque es un término que está muy denostado porque se identifica con humor de brocha gorda... cuando no tiene por qué ser así. Creo que se requiere más talento para escribir un guion que transcurre entre cuatro paredes que, para aventurarse en un universo distópico, aunque lo segundo suela recibir muchos más elogios».

German Aparicio / Gregorio Marrero

Desde Málaga

Germán Aparicio trabaja desde Málaga. Se define como un «procrastinador disciplinado» y teclea de manera obsesivamente nocturna.Hace tiempo que pudo abandonar su vida a caballo entre su tierra, Madrid y Barcelona. «El Covid también tuvo sus cosas buenas. Los productores se dieron cuenta de que el teletrabajo funciona y se avanzó mucho en muy poco tiempo. Mis primeros años de profesión los pasé viviendo en Madrid o Barcelona. Iba a entrevistas de trabajo y mentía: Soy de Málaga, pero tengo casa aquí. Y luego buscaba una habitación donde fuera. En la etapa pre Covid ya iba solo un par de días por semana. Ahora voy una vez al mes. Primero me quitaron la tarjeta oro de Renfe, ahora me han quitado la plata. Encantado», bromea (no tanto).

Cuando se le menciona junto a los citados Sergio Sarria, Isa Sánchez y Daniel Corpas, Germán lo agradece pero nos lleva de sopetón contra la realidad: «Un orgullo que me incluyas entre estos tres que además de estupendos guionistas son amigos. Sí, en Málaga contamos con grandes autores que suplen la falta de número con un nivel sobresaliente. Según las últimas estadísticas, solo el 4,5% de los guionistas españoles somos andaluces. Preocupante dato». Y tanto.

El guionista malagueño German Aparicio / Gregorio Marrero

Como también le preocupa a Aparicio la percepción que tiene la industria de su trabajo: «Nos da la impresión de que no se reconoce la cuota de responsabilidad que tenemos en que una producción sea un éxito. Lo que no es subjetivo es lo que se nos paga. ¿Qué porcentaje diría que tiene el guion en el éxito de una película? ¿Un 50%? ¿Un 25%? ¿Un 10%? La realidad es que el salario del guionista rara vez supera el 2% del presupuesto de un largo». Sin embargo, el escritor no se engaña: «Ya sé que nadie va a ver una película por su guionista. Pregunto al lector: ¿sabría decirme el nombre de su guionista favorito? Y no valen guionistas directores».

Y, encima, la Inteligencia Artificial viene comiendo terreno a bocados gigantescos: «Soy muy apocalíptico. Creo que nos quedan pocos años a los creadores en general. Mi compañeros despreocupados dicen que la IA es incapaz de crear contenidos originales. Olvidan que cada vez se nos demandan historias más mainstream y esas, la IA las clava. También soy muy apocalíptico sobre cómo va a afectar la IA a las nuevas generaciones. Imagino generaciones con la imaginación atrofiada, incapaces de crear nada por sí mismas; sólo desarrollarán su capacidad de demandar», se lamenta.

Dejamos para el final un dato biográfico: Germán Aparicio es uno de los hijos del recordado alcalde de Málaga Pedro Aparicio. ¿Fue su padre seguir de su trabajo, le animó a perseverar en esto de juntar letras para crear historias? «Mi padre consideraba la televisión un arte menor. Poco antes de fallecer comenzó a acercarse a algunas series: 'Frasier', 'Los Soprano'... Pero si seguía lo que yo hacía era más por curiosidad (no podía entender que se pagara más por un guion que por un artículo periodístico, por ejemplo) que porque le gustara. Tampoco le culpo. He escrito cada cosa...».