Doce años siendo el templo del jazz en Málaga

Hace doce años, Javier Salinas pudo cumplir un sueño: abrir un club de jazz en su tierra, Málaga. Desde que se iniciara la aventura un 14 de diciembre de 2013, «a los pies de la Catedral» encajado en la calle Cañón, el Clarence, ahora instalado en Torremolinos, ha acogido más de 2.000 eventos con artistas de la talla de Chano Domínguez, Diego Amador, Gonzalo Rubalcaba, Steve Coleman, Dave Douglas, Gary Bartz o Scott Hamilton, entre muchos otros. Este fin de semana celebrará su década y dos años de vida, orgulloso de su consolidación "como uno de los clubes de España con mayor programación anual" de músicos nacionales e internacionales.

Los primeros cinco años, los que vivieron en el Centro Histórico de Málaga, se saldaron con un éxito sorprendente: hasta 400 socios, muchos de ellos huérfanos del histórico local de jazz Onda Pasadena, se sumaron a la aventura. Pero terminó el contrato de alquiler del local y, como también muchos malagueños, tuvieron que salir de la capital para continuar. Y encontraron su lugar en la encrucijada entre Pueblo Blanco y La Nogalera, atascado por bares de nueva generación y el cementerio de Torremolinos, en plena Calle Danza Invisible. Después vino el Covid-19, otro obstáculo salvado por este ingeniero informático de profesión y melómano por devoción que tiene claro que "si te gusta la música, te gusta el jazz".

Celebrará los 12 años de historia del Clarence Jazz Club, cómo no, con música: la cantante y trompetista Andrea Motis, uno de los valores pujantes del género también a nivel internacional, que abandonará por un par de noches los grandes festivales y teatros para regresar a sus orígenes, el formato íntimo del club de jazz. Le acompañará el guitarrista brasileño Jurandir da Silva. Las citas, viernes 12 y sábado 13 de diciembre, a partir de las 22.00 horas. Las entradas, entre 28 y 45 euros, pueden comprarse en la propia web del club.

Salinas y su equipo también brindarán su reconocimiento a personas o entidades que ayudan al crecimiento, conocimiento y divulgación del jazz. Este año, el tercero en que realizan este tributo, se lo dedicarán a Javier Denis, músico, compositor y programador, un clásico absoluto del jazz en Málaga. Le otorgará el premio una leyenda de las ondas jazzeras, Javier Domínguez, locutor y director del programa 'El Bulevar del Jazz'.