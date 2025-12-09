Un cuadro de Zurbarán enriquece la colección pictórica del Museo de Antequera

Presentación del nuevo cuadro del museo antequerano

El Museo de Antequera (MVCA) ha incorporado recientemente un cuadro de Zurbarán a su galería pictórica enriquecida con la ‘Colección Delgado’ que ya aporta a Velázquez, Juan de Pareja, Murillo o Goya. Se trata de ‘La Virgen con el Niño sosteniendo en la cruz’, atribuido al pintor en su última etapa, según el estudio de Rafael Romero del Estudio de Restauración ICONO e Ignacio Cano Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El cuadro fue presentado hace escasas fechas por el alcalde, Manuel Barón, la teniente de alcalde Ana Cebrián, el director del MVCA José Escalante, Adriana Ferrín, y Rafael Romero, estando también en el acto Adolfo Ferrín, quien desde junio del pasado año, cede obras de Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Jacques Bellange, Alonso Cano, Carducho, Herrera ‘el Viejo’ o Goya, entre otros artistas.

Generosidad de la cesión

El cuadro fue adquirido en Alemania y, tras su restauración, se ha atribuido a Zurbarán, basándose en ‘La Virgen con el Niño’ expuesto en una muestra en Bilbao que pertenece a su última época de pintor. El alcalde, Manuel Barón, destacó la generosidad de cesión de una nueva obra de arte. Ana Cebrián señaló que las visitas al MVCA se incrementan con el reclamo de esta colección. Escalante comentó a su vez que esperan diez cuadros más, para lo que se tiene pensado adaptar una sala. Adriana Ferrín habló en nombre de su padre, compartiendo que han conseguido que este Zurbarán regrese a España tras dos siglos fuera.

Análisis de la obra

Rafael Romero Asenjo, del Estudio de Restauración ICONO en Madrid, donde se han restaurado e investigado sobre varias pinturas del pintor Francisco de Zurbarán (1598-1664), destacó que este lienzo que se incorpora a la Colección Delgado en el MVCA «es uno de los mejores ejemplos del interesante periodo de actividad del pintor en su periplo madrileño».

Se trata de la fase «más tardía de actividad del pintor, en el que adapta sus técnicas pictóricas y materiales para estar en consonancia con lo que se estaba haciendo en la capital de la Corte en ese momento».

Destacó la «singular sofisticación en la manera de realizar el manto azul, empleando como pigmento principal el lapislázuli, un exclusivo pigmento azul que los pintores de primer ya empleaban en Madrid en esos momentos», totalmente diferente a lo que había hecho durante toda su vida en Sevilla.

Despliega «una técnica pictórica de extremada sensibilidad y efectos atmosféricos, tanto en el tratamiento de la luz como en el uso del color, en una obra que, por otro lado, se ha preservado perfectamente».