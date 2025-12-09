Cultura
Un cuadro de Zurbarán enriquece la colección pictórica del Museo de Antequera
Se trata de ‘La Virgen con el Niño sosteniendo en la cruz’, atribuido al pintor en su última etapa creativa
Presentación del nuevo cuadro del museo antequerano
El Museo de Antequera (MVCA) ha incorporado recientemente un cuadro de Zurbarán a su galería pictórica enriquecida con la ‘Colección Delgado’ que ya aporta a Velázquez, Juan de Pareja, Murillo o Goya. Se trata de ‘La Virgen con el Niño sosteniendo en la cruz’, atribuido al pintor en su última etapa, según el estudio de Rafael Romero del Estudio de Restauración ICONO e Ignacio Cano Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
El cuadro fue presentado hace escasas fechas por el alcalde, Manuel Barón, la teniente de alcalde Ana Cebrián, el director del MVCA José Escalante, Adriana Ferrín, y Rafael Romero, estando también en el acto Adolfo Ferrín, quien desde junio del pasado año, cede obras de Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Jacques Bellange, Alonso Cano, Carducho, Herrera ‘el Viejo’ o Goya, entre otros artistas.
Generosidad de la cesión
El cuadro fue adquirido en Alemania y, tras su restauración, se ha atribuido a Zurbarán, basándose en ‘La Virgen con el Niño’ expuesto en una muestra en Bilbao que pertenece a su última época de pintor. El alcalde, Manuel Barón, destacó la generosidad de cesión de una nueva obra de arte. Ana Cebrián señaló que las visitas al MVCA se incrementan con el reclamo de esta colección. Escalante comentó a su vez que esperan diez cuadros más, para lo que se tiene pensado adaptar una sala. Adriana Ferrín habló en nombre de su padre, compartiendo que han conseguido que este Zurbarán regrese a España tras dos siglos fuera.
Análisis de la obra
Rafael Romero Asenjo, del Estudio de Restauración ICONO en Madrid, donde se han restaurado e investigado sobre varias pinturas del pintor Francisco de Zurbarán (1598-1664), destacó que este lienzo que se incorpora a la Colección Delgado en el MVCA «es uno de los mejores ejemplos del interesante periodo de actividad del pintor en su periplo madrileño».
Se trata de la fase «más tardía de actividad del pintor, en el que adapta sus técnicas pictóricas y materiales para estar en consonancia con lo que se estaba haciendo en la capital de la Corte en ese momento».
Destacó la «singular sofisticación en la manera de realizar el manto azul, empleando como pigmento principal el lapislázuli, un exclusivo pigmento azul que los pintores de primer ya empleaban en Madrid en esos momentos», totalmente diferente a lo que había hecho durante toda su vida en Sevilla.
Despliega «una técnica pictórica de extremada sensibilidad y efectos atmosféricos, tanto en el tratamiento de la luz como en el uso del color, en una obra que, por otro lado, se ha preservado perfectamente».
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por robo en una tienda
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- Málaga es una de las capitales españolas con más 'amplio desfase' entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador
- Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
- Alerta sanitaria por la bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua mineral Fuente Madre distribuida en Andalucía
- Horario y dónde ver gratis por TV el Filou Oostende-Unicaja de la BCL
- Nueva Comisaría de Ronda: poco espacio para el DNI pero ‘pisazo’ para el jefe