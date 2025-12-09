Inglada compendia las anécdotas de Picasso para acercarnos al genio más humano

Entre los muchos proyectos de envergadura en los que anda enfrascado Rafael Inglada, el experto picassiano por antonomasia de nuestra tierra, destaca una tetralogía de libros que indagan en otras tantas facetas del genio de la Plaza de la Merced: después de 'Pablo Picasso. Libro de las conversaciones' y con 'Pablo Picasso. Libro de las declaraciones' y 'Pablo Picasso. Libro de las defensas', pendientes de publicación, mañana se presenta el segundo volumen, quizás el más singular y curioso de todo, 'Pablo Picasso. Libro de las anécdotas'; un texto en el que Inglada quiere acercar "a un Picasso más humano visto por sus coetáneos" y que presenta mañana, cómo no, en la Casa Natal, a partir de las 18.00 horas.

Asegura el autor que "el humor y la sorpresa" están presentes en todo momento en el volumen. Entonces, ¿Don Pablo era un tipo divertido? "No sólo un tipo divertido, sino sagaz. Sabía perfectamente cómo controlar a los que realmente eran sus amigos y a los que iban simplemente por un interés económico o artístico", asegura Inglada, quien retrata aquí, a través de una serie de anécdotas casi todas inéditas en español, tomadas de la prensa francesa, española, polaca y catalana, publicadas entre 1910 y 1973, a un artista "vivo, inmediato, no uno de recuerdos póstumos".

Verdad o leyenda

La vida de Pablo Picasso ya empezó con una anécdota: según las crónicas y testimonios, el Picasso bebé nació muerto y 'revivió' al respirar el humo del puro que se estaba fumando su tío, el doctor Salvador Ruiz. ¿Eso fue verdad? "Eso es lo que cuentan algunas de las biografías. Es una anécdota que, además, me corroboró Maya Ruiz-Picasso, la hija del pintor, en diciembre de 2012. Es cierta, hasta no sé qué grado de exageración", responde el picassiano mayor del reino malagueño. ¿Y lo de que, estando sin efectivo, pagó una comida o cena en un restaurante haciendo un dibujo en una servilleta? También "es cierto", asevera el experto: "Y los propietarios de los restaurantes estaban encantados con esa visita, que prestigiaba el negocio. Hay casos en que incluso se quedaban con los cheques porque valía más la firma que el valor del mismo".

Pero es indudable que la anécdota pisa a veces terreno pantanoso. Ya se sabe que muchas veces la leyenda es magnética pero conviene desbrozarla, y que hay mucho escrito sobre Picasso que quizás no sea cierto pero que al encajar en el molde de lo sugerente y lo atractivo muchas veces se da por bueno. "Todas las [las anécdotas que recoge el libro] tienen en cierta manera un fondo de historia verídica, porque se basan en muchas ocasiones en hechos que sabemos que fueron reales. Aun así, el autor anónimo, el que firma con su nombre real o el que lo hace a través de seudónimo, elogia, pondera o critica ferozmente a Picasso. Y eso sucede aquí desde sus años del cubismo hasta su filiación política. Incluso se atreven quien escribe a intervenir sobre la vida privada del pintor", desvela Inglada.

En este sentido, a la espera de 'Pablo Picasso. Libro de las defensas', en el compendio de anécdotas, al revelar a ese "Picasso inexplorado", se defiende a un hombre muy sometido, especialmente en los últimos años, al ataque personal más o menos indiscriminado: "Pero Picasso se acostumbró muy pronto a ese sometimiento y no le daba importancia en la mayoría de los casos. Responder hubiera significado tener a diez periodistas en la verja de su casa. Una de las cosas que más temía porque le restaba libertad para trabajar", zanja.

Por cierto, ¿cuál es la anécdota picassiana favorita de Rafael Inglada? No tiene "ninguna en especial" pero opta por esta del 1 de agosto de 1945, publicada en la revista 'Ambiance' de París: "En sus inicios, Picasso quería la opinión de Rodin sobre su primera obra futurista. Fue a verlo y le preguntó:

—¿Le gusta este cuadro, maestro? Aún no lo he firmado, porque quería escuchar primero una opinión autorizada.

Rodin tomó el cuadro en sus poderosas manos, lo giró una y otra vez, y le dijo al joven principiante:

—De todos modos, jovencito, le aconsejo que lo firme, así sabremos al menos cómo colgarlo".