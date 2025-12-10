Un documental made in Málaga contará de dónde viene la ultraderecha española

Hoy, con la ultraderecha ocupando espacios públicos en medio mundo, lejos del ostracismo social y político en que ha habido durante décadas, son necesarias propuestas como 'El hilo negro'. La productora malagueña Atrapasueños y el joven cineasta también boquerón José Antonio Castro están preparando un documental sobre "uno de los momentos más duros de la historia de nuestro país", cuando la ultraderecha internacional intervino en la Transición española. La película, que se rodará en Italia, España, Portugal y Argentina y se encuentra en fase de financiación, a través de la plataforma Verkami y con otros apoyos, tiene previsto estrenarse en 2027, coincidiendo con los 50 años de la matanza de Atocha, el atentado terrorista de extrema derecha que acabó con la vida de cinco abogados laboralistas.

'El hilo negro' será, según sus responsables, una película "más que necesaria contra el olvido y la impunidad". "Queremos contar de dónde viene la ultraderecha española. ¿Sabes qué une el atentado del juez italiano Ocorsio [magistrado víctima del terrorismo nero] con la masacre en el despacho de abogados de Atocha en 1977? ¿Sabes qué hay en común en el asesinato de tantos jóvenes en la transición española por la ultradecha policial o parapolicial? ¿Qué une a Arturo Ruiz [militante izquierdista asesinado durante una manifestación pro-amnistía] con García Caparrós", sugiere Castro.

El puzzle

'El hilo negro' busca componer una imagen global del puzzle de la ultraderecha, eliminando lindes y trascendiendo fronteras. "En los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, varios países europeos y latinoamericanos sufren la violencia política causada por el extremismo ideológico y el terrorismo de Estado, en el contexto de la Guerra Fría. Analizando los hechos como fenómenos aislados y no interrelacionados, es posible ver los árboles pero resulta muy complicado, sino imposible, ver el bosque. Todos tienen en común la participación de terroristas de extrema derecha, principalmente italianos, al servicio de la CIA y otras agencias de inteligencia occidentales en su particular y violenta cruzada contra los movimientos que luchaban por la libertad".

En este sentido, la semana trágica de enero en la que se vivieron la represión, el miedo y el asesinato de Arturo Ruiz García, así como la matanza de Atocha, "guardan estrecha relación con otras manchas históricas y cruentos crímenes en varios países europeos y latinoamericanos; los unen sospechosos habituales y una metodología y organización propias de un terrorismo negro que operó con impunidad desde las sombras durante medio siglo, y sobre los que es muy importante hablar". Éste es el punto de partida de Castro y su equipo.

Para conocer más sobre el proyecto e invertir en su financiación, éste es el enlace: