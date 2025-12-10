Fundación Málaga incorpora a HUTESA como nuevo patrono

El Patronato de Fundación Málaga ha aprobado la incorporación de HUTESA Agroalimentaria como nuevo patrono de la institución, sumándose así al conjunto de entidades que respaldan el compromiso de la Fundación con el impulso de la cultura y el arte en Málaga y su provincia.

HUTESA, con sede en Fuente de Piedra, es una de las empresas referente del sector agroalimentario andaluz y español, especializada en la producción y transformación de aceituna de mesa para su comercialización internacional. Fundada en 1988, la compañía se ha consolidado como un modelo de innovación, calidad y proyección exterior dentro de la industria alimentaria.

La compañía está presidida por María Paz Hurtado Cabrera, directiva andaluza que cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito empresarial y de la internacionalización. Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía, reflejo de su aportación al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

Con esta nueva incorporación, Fundación Málaga refuerza su apuesta por la colaboración público-privada, clave para el desarrollo de proyectos culturales que generen impacto social y contribuyan al patrimonio artístico malagueño.

El respaldo de empresas líderes como HUTESA evidencia la confianza del tejido empresarial en la labor de la Fundación y en su capacidad para promover iniciativas culturales de relevancia.

Compromiso

La Fundación destaca que el compromiso del sector privado es esencial para seguir desarrollando iniciativas que fomenten el patrimonio, la creación artística y la identidad cultural de Málaga. En este sentido, la entidad anima a otras compañías a unirse a este modelo de colaboración, que permite a la vez contribuir al bien común y reforzar el vínculo de las empresas con la sociedad malagueña.

El Patronato de Fundación Málaga queda conformado por las siguientes instituciones y entidades: Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Mayoral, Myramar, Fundación SANDO, UBAGO y, desde ahora, HUTESA.

La Fundación continúa así afianzando alianzas estratégicas que permiten ampliar su alcance y capacidad de actuación, fortaleciendo su misión de apoyar y difundir la cultura en Málaga y su provincia.