Los malagueños Loncha Velasco cierran la gira de su consolidación en La Trinchera

En 2019 una banda de rap metal made in Málaga empezó a hacer olas en el panorama. Como para no hacerlas: se hacían llamar Loncha Velasco y titularon su álbum de debut '¡Mamá, quiero zé artista!' Luego uno escuchaba su repertorio y la cosa se confirmaba: Narco, NWA, Rage Against The Machine, Hora Zulú, The Prodigy y Eskorbuto eran las referencias claras de sus canciones para chillar y pegar botes. Porque, como animaban a su potencial público para asistir a sus conciertos: "¿Tienes ganas de cagarte en todos los capullo/as que te joden día a día y pegarte el fiestón? ¡Estas en tu sitio herman@!».

Hoy, casi siete años después, los Loncha se han abierto un hueco en el panorama musical estatal, especialmente con una gira, 'El Destape Tour’, que ha contado con más de 60 conciertos (incluidas fechas en icónicas salas como Totem de Pamplona, Óxido de Guadalajara, Jimmi Jazz de Vitoria, El Tren de Granada y en festivales como Juergas Rock, Rabolagartija, VDB Rock y Bellota Rock). Este fin de semana cierran la gira en su tierra, en La Trinchera, la sala precisamente en la que presentaron aquel álbum de debut hace casi siete años.

Dicen que han venido para quedarse y "montar las fiestas más gordas". Escuchen su segundo álbum, 'Cine de barrio', y verán que no son sólo palabras y que los amantes de Def Con Dos (César Strawberry ha colaborado con los malagueños), Los Chicos del Maíz, Molotov, Motörhead, Lendakaris Muertos o Lamb of God pueden acercarse con sed a esta propuesta de, dicen ellos, "rap metal para saltar, patear y corear». Sí, corear unas letras muy particulares: «Contenido satírico que refleja la sociedad actual española, de la protesta social y política a las historias divertidas de fiesta, pasando por simples historias alocadas que nacen de cabezas perturbadas que solo buscan dar por culo a aquellos que no dejan vivir libremente a los demás».

Fans de Concha Velasco

Ah, y que sepan que Loncha Velasco son fans de la gran y llorada Concha Velasco: "Para nosotros, además de la evidente broma, Concha Velasco siempre ha sido un referente. Concha Velasco fue una persona y una mujer muy transgresora para la época que vivió, época en la que era bien difícil defender dichos valores, y sin duda queremos continuar con esa llama de libertad y rebeldía que ella llevó por bandera", comentaron a 'Insonoro'. Por cierto, casualidades de la vida: acabaron el concierto de presentación de su segundo álbum solo 20 minutos antes de su muerte. "Parecía que nos había querido pasar el testigo".

Por cierto, que los Loncha Velasco no estarán solos en su concierto de La Trinchera: les acompañarán la mítica banda de punk Parabellum, un combo con más de 30 años de trayectoria profesional y un emblema de aquello que se dio en llamra rock radical vasco.