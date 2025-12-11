Los diseñadores Málaga de Moda cuadruplican sus ventas respecto al pasado año en el Pop Up de Plaza de la Marina

Málaga de Moda cierra con éxito su Pop Up en la Plaza de la Marina. Los diseñadores adheridos a esta marca auspiciada por la Diputación de Málaga, han cuadruplicado las ventas de sus artículos en esta segunda edición, facturando alrededor de 60.000 euros.

Las 23 firmas han cerrado sus jornadas que han tenido lugar del 5 al 8 de diciembre, en las que malagueños y visitantes han aprovechado para hacerse con alguna pieza única de los creadores autóctonos.

Firmas artesanales y de diseño

El Pop Up Málaga de Moda ha reunido a una amplia selección de firmas artesanales y de diseño de la provincia, con propuestas que van desde la moda y los complementos hasta el deporte. En el ámbito de la moda artesanal y el trabajo textil, destacó Tricotrá, Patadekoala y Festibax. La oferta de moda, tanto femenina como masculina, estuvo representada también por Julieta Brand, Shamat y Bvmprs Brand.

La bisutería, joyería y complementos artesanales han corrido a cargo de Elegancia Barroca, Magdala Bisutería, Montecolina, Adela Alemany y Lucy Clip.

Asimismo, el espacio incorporó una selección de firmas dedicadas a la moda deportiva, Dalesocks, con Benchmark y Banbroken, así como otro espacio para artesanos de la provincia.

Talleres

Siete de las marcas ofrecieron talleres gratuitos para los asistentes en horario de mañana como de tarde, por donde pasaron en torno a 200 personas que pudieron contemplar el trabajo que hay detrás de cada pieza artesanal que se vendía en la feria.

Elegancia Barroca ofreció un taller de platería, que ha incluido un recorrido por la historia sobre los complementos de moda realizados con su técnica artesanal del repujado y cincelado de los metales, acompañado de una demostración in situ de la técnica.

Tricotá, con su actividad Teje tu corazón, hizo que los participantes aprendieran a tejer un corazón utilizando restos de lanas e hilos, y con Essencial by EME diseñaron un talismán. Los asistentes al taller de Julieth fabricaron un amuleto navideño, en forma de llavero, pendientes o colgante para el árbol de Navidad.

Ana Lanas con su propuesta 'Si puedes soñarlo, puedes crearlo', explicó el proceso creativo de cada pieza en metacrilato, desde que nace la idea hasta que se materializa. Por último, Meibool, ofreció un taller sobre los procesos de diseño de zapatos artesanos, y Magdala Bisutería otro sobre el arte del alambrismo para crear piezas pendientes únicos.