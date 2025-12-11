Música
Javier Camarena y Carlos Álvarez suman sus voces en favor de la Ciudad de los Niños
El recital ‘En mi tierra, que es la tuya’ tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina
La Opinión
Fundación Unicaja organiza un concierto a beneficio de La Ciudad de los Niños con el tenor Javier Camarena y el barítono Carlos Álvarez. La cita solidaria tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 19.00 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla de la sala y en esta página web. Además, se ha habilitado una Fila 0.
Bajo el título ‘En mi tierra, que es la tuya’, el recital benéfico reunirá en el escenario de la emblemática Sala Fundación Unicaja María Cristina al tenor mexicano Javier Camarena y al barítono malagueño Carlos Álvarez, que estarán acompañados por el pianista de origen cubano y radicado en México Ángel Rodríguez. Dos de las voces más admiradas del universo lírico se unen sobre las tablas de esta joya arquitectónica y templo histórico musical para ofrecer un programa especial que incluirá un repertorio compuesto por piezas de G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi, L. Delibes, J. Massenet, G. Bizet, S. Gastaldón, J. Fontana, M. Leigh, F.P. Tosti, P.Luna, P. Sorozabal, G. Roig, M. Ortega, A. Manzanero, A. Lara, N.Brodszky, E. Ramírez, J. Del Moral y P. Anka.
La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Ciudad de los Niños, entidad que atiende a menores y jóvenes con problemas sociofamiliares, ofreciéndoles un hogar y una formación que posibilite su futura integración laboral y social. Además de la venta de entradas, se ha habilitado una Fila 0 que permitirá que aquellos que no puedan acudir al concierto tengan la posibilidad de realizar una aportación a la causa: ES57 2103 0201 0400 3000 5090.
El impulso de este concierto solidario se enmarca en el compromiso social de la Fundación Unicaja por contribuir a causas significativas que construyan una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional
- Así es el nuevo local de tartas de queso que arrasa en Málaga: 'Siempre hay colas
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes
- Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño: gratis y perfecto para visitar con niños
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes