Javier Camarena y Carlos Álvarez suman sus voces en favor de la Ciudad de los Niños

Fundación Unicaja organiza un concierto a beneficio de La Ciudad de los Niños con el tenor Javier Camarena y el barítono Carlos Álvarez. La cita solidaria tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 19.00 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla de la sala y en esta página web. Además, se ha habilitado una Fila 0.

Bajo el título ‘En mi tierra, que es la tuya’, el recital benéfico reunirá en el escenario de la emblemática Sala Fundación Unicaja María Cristina al tenor mexicano Javier Camarena y al barítono malagueño Carlos Álvarez, que estarán acompañados por el pianista de origen cubano y radicado en México Ángel Rodríguez. Dos de las voces más admiradas del universo lírico se unen sobre las tablas de esta joya arquitectónica y templo histórico musical para ofrecer un programa especial que incluirá un repertorio compuesto por piezas de G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi, L. Delibes, J. Massenet, G. Bizet, S. Gastaldón, J. Fontana, M. Leigh, F.P. Tosti, P.Luna, P. Sorozabal, G. Roig, M. Ortega, A. Manzanero, A. Lara, N.Brodszky, E. Ramírez, J. Del Moral y P. Anka.

La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Ciudad de los Niños, entidad que atiende a menores y jóvenes con problemas sociofamiliares, ofreciéndoles un hogar y una formación que posibilite su futura integración laboral y social. Además de la venta de entradas, se ha habilitado una Fila 0 que permitirá que aquellos que no puedan acudir al concierto tengan la posibilidad de realizar una aportación a la causa: ES57 2103 0201 0400 3000 5090.

El impulso de este concierto solidario se enmarca en el compromiso social de la Fundación Unicaja por contribuir a causas significativas que construyan una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.