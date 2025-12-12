Moreno Peralta reivindica el dibujo como "la patria del arquitecto"

La Sociedad Económica de Amigos del País acoge la exposición de Salvador Moreno Peralta, 'La patria del arquitecto', un compendio de dibujos originales y facsímiles de las piezas usadas para algunos de los proyectos más importantes en la trayectoria del arquitecto malagueño.

Hasta la llegada de la revolución digital, las ideas de los arquitectos pasaban de su imaginación al plano mediante el dibujo, con la precisión del detalle o el expresivo desenfadado bosquejo. Frente a las fabulosas herramientas digitales de cálculo y representación actuales, se pone en duda el valor del dibujo manual en la configuración del hábitat humano. Moreno Peralta sigue ensalzando el dibujo, irreemplazable por su capacidad expresiva y la carga humana que imprime.

Los recopilados en la muestra de la Sociedad Económica, patrocinada por Fundación Unicaja, no son dibujos realizados como mero ejercicio gráfico ni con afán de ilustrar lo ya sabido. En ellos hay, sobre todo, una necesidad ontológica de trazar el mundo para comprenderlo. Como si dibujar fuera una manera de habitar, explorando, el desconocido territorio de uno mismo. En este sentido, los dibujos de Salvador Moreno son además un mapa de afectos, lugares y obsesiones, valoraciones profundas de la línea, del color, de la sombra, de la textura, del espacio….

Moreno Peralta, ayer en la inauguración de la muestra / Gregorio Marrero

La sala pequeña de la Sociedad Económica está ocupada por dibujos de la restauración de los cuatro recintos fortificados de Melilla, enclave que da origen a la ciudad conocido como Melilla la Vieja, y que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1953. El Plan Especial de Rehabilitación fue redactado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta (aprobado en 1992), quien llevó a cabo la rehabilitación de la fortaleza histórica, galardonada con el Diploma Europa Nostra 1999.

La exposición también incluye alguna de las afamadas caricaturas del arquitecto / Gregorio Marrero

De otro lado, la sala grande muestra dibujos agrupados por proyectos arquitectónicos y urbanísticos, una sección de levantamientos planimétricos de elementos singulares de Málaga y otra de dibujos artísticos de una Málaga interpretada por el arquitecto. En vitrina se exhiben dibujos de viaje que llenan cuadernos (esos bocetos a mano que hoy llamamos urban sketch); ilustraciones para libros como el recientemente publicado por la editorial Tinta Blanca Málaga, 'Verso en azul', o el publicado por Fundación Unicaja 'Hermosa Sicilia', de Juan López Cohard; y sus poderosas y certeras caricaturas donde reconocer a muchos personajes malagueños.

En la inauguración de 'La patricia del arquitecto' intervinieron José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; José María Luna Aguilar, director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja; Javier Boned Purkiss, arquitecto y vicerrector adjunto de Infraestructuras de la Universidad de Málaga, y el propio Salvador Moreno Peralta.