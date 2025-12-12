Martin Heidegger ama a Hannah Arendt: novelar el amor real entre dos grandes pensadores

Con el triunfo de Hitler y con la Gestapo conocedora de sus andanzas, una joven judía llamada Joanna tiene que salir de Alemania y dar un rodeo por Italia y Suiza hasta reunirse con Günther, su marido, que le aguarda en París.

La joven Joanna es Hannah Arendt (1906-1975), la gran pensadora alemana. La salida de su país, llena de zozobra, hará de paso que vaya evocando el gran amor de su vida, la relación que le unió -y que, a pesar de todo, en realidad le sigue uniendo- con su profesor de Filosofía, Martin Heidegger (1889-1976).

Una veinteañera Hannah Arendt en 1933. / La Opinión

Así arranca ‘Un siglo llamado invierno’ (Esdrújula ediciones), la octava novela del profesor de la UMA Francisco Morales Lomas, presidente honorario de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, que ha presidido 16 años.

Como detalla, ha organizado sus novelas en ciclos narrativos, y tras un primero dedicado a La Transición, y otro al Siglo de Oro, «quería escribir sobre el siglo XX, para dejar constancia de un periodo histórico muy importante».

Por eso, explica que ha ideado una tetralogía, que comenzó en 2020 con ‘Las edades del viento’, con Antonio Machado como protagonista y de fondo, la Guerra Civil española.

Con la segunda novela del ciclo, ‘Un siglo llamado invierno’, se traslada a la Alemania del ascenso de Hitler, para contar los amores reales entre estos dos grandes pensadores; ella, una joven alumna de 18 años y él, un profesor casado de 36. Como subraya, su preocupación por el regreso de los totalitarismos, en nuestros días, le hizo centrarse en ese periodo.

Juan Gaitán, Miguel Tello y Francisco Morales Lomas, en la presentación de la novela en el Ateneo, este otoño. / L.O.

Además, le llamó mucho la atención la afirmación de Hannah Arendt de que «la única persona que quiso en su vida fue Martin Heidegger; aquí había una historia y empecé a investigar», subraya.

Máxime, cuando la filósofa judía, gran estudiosa de los orígenes del totalitarismo, se unió a un hombre que llegó a estar afiliado al partido nazi, aunque la simpatía por los nacionalsocialistas estuviera repleta de matices, apunta Francisco Morales Lomas.

«A pesar de que ella tuvo que huir y tendría que odiarlo, porque fue víctima de ese pensamiento nazi, hay algo por encima de eso. Fue un flechazo, un amor que duró toda la vida», destaca.

Al mismo tiempo, cuenta Francisco Morales Lomas, ella admiraba el edificio filosófico que levantaba Heidegger, mientras que el filósofo contaba que este tipo de aventuras le daba «la fuerza necesaria para mantener esa obra a flote».

Martin Heidegger, en la vejez. / La Opinión

La voz de las cartas

Francisco Morales Lomas detalla que ha podido estar en numerosos escenarios del libro, Polonia incluida. Además, a la hora de dar voz a unos personajes tan célebres, ha tenido muy cuenta las cartas que se escribieron y que están recopiladas. «Eso ha sido fundamental, hay muchos fragmentos que están tomados de ideas de las cartas».

La narración de estos amores en pleno ‘invierno’ de la Humanidad concluye con una ‘bibliografía mínima’, para que los lectores puedan bucear en la vida y obra de dos grandes pensadores... y amantes.