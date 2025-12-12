Reconocimiento
El retrato de Victoria Kent ya está en el Ateneo de Madrid
La obra del pintor malagueño Cristóbal Córdoba ya cuelga en las paredes de la institución de la capital
La Opinión
El Ateneo de Madrid presentó la tarde del miércoles el retrato de la abogada y ateneísta Victoria Kent, una pionera en el ámbito de la cultura y la política española.
Se trata de una obra del artista malagueño Cristóbal Córdoba, que se ha incorporado a la Galería de Ateneístas Ilustres de esta institución de la capital española. El acto contó con la asistencia de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo; y el artista creador del retrato.
Además, el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ofreció una conferencia sobre el certamen de cine en español como modelo de éxito de la colaboración público-privada a la hora de levantar iniciativas culturales.
