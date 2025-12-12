Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El retrato de Victoria Kent ya está en el Ateneo de Madrid

La obra del pintor malagueño Cristóbal Córdoba ya cuelga en las paredes de la institución de la capital

Juan Antonio Vigar, Cristóbal Córdoba, Mariana Pineda y Luis Arroyo

Juan Antonio Vigar, Cristóbal Córdoba, Mariana Pineda y Luis Arroyo / Diego Radames

La Opinión

Málaga/Madrid

El Ateneo de Madrid presentó la tarde del miércoles el retrato de la abogada y ateneísta Victoria Kent, una pionera en el ámbito de la cultura y la política española.

Se trata de una obra del artista malagueño Cristóbal Córdoba, que se ha incorporado a la Galería de Ateneístas Ilustres de esta institución de la capital española. El acto contó con la asistencia de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo; y el artista creador del retrato.

La obra de Cristóbal Córdoba

La obra de Cristóbal Córdoba / Diego Radames

Además, el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ofreció una conferencia sobre el certamen de cine en español como modelo de éxito de la colaboración público-privada a la hora de levantar iniciativas culturales.

