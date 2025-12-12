El retrato de Victoria Kent ya está en el Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid presentó la tarde del miércoles el retrato de la abogada y ateneísta Victoria Kent, una pionera en el ámbito de la cultura y la política española.

Se trata de una obra del artista malagueño Cristóbal Córdoba, que se ha incorporado a la Galería de Ateneístas Ilustres de esta institución de la capital española. El acto contó con la asistencia de la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo; y el artista creador del retrato.

La obra de Cristóbal Córdoba / Diego Radames

Además, el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ofreció una conferencia sobre el certamen de cine en español como modelo de éxito de la colaboración público-privada a la hora de levantar iniciativas culturales.