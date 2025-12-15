Teatro
Ignacio Nacho: «El miedo a la soledad viene con la especie humana»
El director de cine, actor y escritor se sube el 22 de diciembre a las tablas de La Cochera Cabaret con unos muñecos para hablar de lo mal que llevamos estar solos en el mundo en 'La familia Crash'
La última vez que se pasó por estas páginas el polifacético Ignacio Nacho, director de cine y teatro, actor y escritor, fue a propósito de su debut como novelista, 'Cósmicos' (Allanamiento de Mirada); un texto protagonizado por personajes que se llaman Tropezón, Lerdo o Prepucio y en cuyas páginas se podían leer frases como «Fue una boda preciosa. Mucho más bonita que mi boda anterior, en la que mi marido perdió la vida». Se hacen cargo, me imagino, del excéntrico universo personal de este creador, que abandona ahora el papel para regresar a uno de sus refugios naturales, la escena, con 'La familia Crash'. La estrena el 22 de diciembre en La Cochera Cabaret, así que al que no le toque nada en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad puede pasarse por la casa de Salva Reina para olvidarse de la mala suerte a base de carcajadas delirantes.
«Es una obra bastante singular porque yo soy el único actor en escena pero no es un monólogo; interactúo con unos muñecos, que representan diferentes roles de la familia que el protagonista ha creado para no sentirse solo», anticipa el malagueño. Dice su autor, director e intérprete (con permiso de los muñecos, claro) que 'La familia Crash' es una sátira que gira en torno a la soledad y la necesidad inherente al ser humano de contrarrestarla a toda costa, ya sea en forma de pareja, amigo, padre o hijo, reales o, en este caso, ficticios, inventados. En realidad, no es algo nuevo, recuerda: «Es algo que viene con la especie. Si tuviéramos la capacidad de entender la soledad como algo amable y razonable, la especie humana se habría extinguido hace mucho tiempo. Creo que la propia inercia reproductiva es la que nos condiciona a la búsqueda de una compañera y crear una especie de clan, simplemente por una cuestión de perpetuidad absurda, dicho de paso».
Autómatas
Hay una imagen que se le quedó grabada como espectador a Ignacio Nacho: la del científico genial de 'Blade Runner', J.F. Sebastian, que fabricaba a sus propios amigos, autómatas. «Me parece algo devastador y muy romántico al mismo tiempo». 'La familia Crash' viene de ahí, de esa «solución de emergencia» que, vaticina, «si no está ya vigente, lo estará dentro de poco»: «Estoy convencido de que en breve tendremos una convivencia perfectamente natural con robots».
El malagueño, de momento, convive en escena con unos más humildes muñecos. Dice que se lleva muy bien con ellos. De hecho, hace muchos años fue manipulador en El Espejo Negro, la compañía de títeres para adultos de Ángel Calvente. «Me llevo muy bien con los seres inanimados, me siento muy natural y cómodo con ellos», asegura Nacho, y se ríe.
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- El Mesón de Andrés: disfrutar de la comida
- El PSOE reclama retirar el contrato de alquiler del coche oficial del alcalde de Montejaque
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: 'Admiro, aprecio y valoro mucho a Ibon Navarro