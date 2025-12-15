Ignacio Nacho: «El miedo a la soledad viene con la especie humana»

La última vez que se pasó por estas páginas el polifacético Ignacio Nacho, director de cine y teatro, actor y escritor, fue a propósito de su debut como novelista, 'Cósmicos' (Allanamiento de Mirada); un texto protagonizado por personajes que se llaman Tropezón, Lerdo o Prepucio y en cuyas páginas se podían leer frases como «Fue una boda preciosa. Mucho más bonita que mi boda anterior, en la que mi marido perdió la vida». Se hacen cargo, me imagino, del excéntrico universo personal de este creador, que abandona ahora el papel para regresar a uno de sus refugios naturales, la escena, con 'La familia Crash'. La estrena el 22 de diciembre en La Cochera Cabaret, así que al que no le toque nada en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad puede pasarse por la casa de Salva Reina para olvidarse de la mala suerte a base de carcajadas delirantes.

«Es una obra bastante singular porque yo soy el único actor en escena pero no es un monólogo; interactúo con unos muñecos, que representan diferentes roles de la familia que el protagonista ha creado para no sentirse solo», anticipa el malagueño. Dice su autor, director e intérprete (con permiso de los muñecos, claro) que 'La familia Crash' es una sátira que gira en torno a la soledad y la necesidad inherente al ser humano de contrarrestarla a toda costa, ya sea en forma de pareja, amigo, padre o hijo, reales o, en este caso, ficticios, inventados. En realidad, no es algo nuevo, recuerda: «Es algo que viene con la especie. Si tuviéramos la capacidad de entender la soledad como algo amable y razonable, la especie humana se habría extinguido hace mucho tiempo. Creo que la propia inercia reproductiva es la que nos condiciona a la búsqueda de una compañera y crear una especie de clan, simplemente por una cuestión de perpetuidad absurda, dicho de paso».

Autómatas

Hay una imagen que se le quedó grabada como espectador a Ignacio Nacho: la del científico genial de 'Blade Runner', J.F. Sebastian, que fabricaba a sus propios amigos, autómatas. «Me parece algo devastador y muy romántico al mismo tiempo». 'La familia Crash' viene de ahí, de esa «solución de emergencia» que, vaticina, «si no está ya vigente, lo estará dentro de poco»: «Estoy convencido de que en breve tendremos una convivencia perfectamente natural con robots».

El malagueño, de momento, convive en escena con unos más humildes muñecos. Dice que se lleva muy bien con ellos. De hecho, hace muchos años fue manipulador en El Espejo Negro, la compañía de títeres para adultos de Ángel Calvente. «Me llevo muy bien con los seres inanimados, me siento muy natural y cómodo con ellos», asegura Nacho, y se ríe.