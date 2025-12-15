Cine
La OEI y el Festival de Málaga se alían para impulsar el sector audiovisual iberoamericano
Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, formalizaron una alianza para fortalecer la cooperación cultural en el ámbito iberoamericano
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Festival de Málaga han suscrito este lunes un convenio marco de colaboración para impulsar programas, proyectos y actividades conjuntas en el ámbito del audiovisual iberoamericano, así como fortalecer la cooperación cultural entre ambas instituciones.
Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, han suscrito el acuerdo que tiene como objetivo regular las actividades y relaciones necesarias para la realización de programas y proyectos de cooperación de interés mutuo, centradas en el ámbito audiovisual iberoamericano. En particular, el acuerdo contempla la organización y desarrollo conjunto de actividades de formación, reflexión, intercambio y divulgación de conocimiento, vinculadas a la cultura digital, la propiedad intelectual, las industrias culturales y creativas y la economía creativa, entre otros ámbitos de interés, avanza el Festival en un comunicado
Estas iniciativas se apoyarán en la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, creada en 2020 por la OEI y la Universidad de Alicante y en el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas, lanzado en 2024 y desarrollado por la OEI con el objeto de fortalecer el ecosistema cultural iberoamericano.
El acuerdo se alinea con el propósito de la OEI de contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural de sus Estados miembros, apoyando la integración regional, el bienestar de las personas y comunidades, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, se inscribe en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana, instrumento político que orienta la acción cultural de la región, con un enfoque basado en los derechos culturales, la diversidad cultural y la diversidad lingüística.
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- El Mesón de Andrés: disfrutar de la comida
- El PSOE reclama retirar el contrato de alquiler del coche oficial del alcalde de Montejaque
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: 'Admiro, aprecio y valoro mucho a Ibon Navarro