La OEI y el Festival de Málaga se alían para impulsar el sector audiovisual iberoamericano

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Festival de Málaga han suscrito este lunes un convenio marco de colaboración para impulsar programas, proyectos y actividades conjuntas en el ámbito del audiovisual iberoamericano, así como fortalecer la cooperación cultural entre ambas instituciones.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, han suscrito el acuerdo que tiene como objetivo regular las actividades y relaciones necesarias para la realización de programas y proyectos de cooperación de interés mutuo, centradas en el ámbito audiovisual iberoamericano. En particular, el acuerdo contempla la organización y desarrollo conjunto de actividades de formación, reflexión, intercambio y divulgación de conocimiento, vinculadas a la cultura digital, la propiedad intelectual, las industrias culturales y creativas y la economía creativa, entre otros ámbitos de interés, avanza el Festival en un comunicado

El momento de la firma del convenio / L.O.

Estas iniciativas se apoyarán en la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, creada en 2020 por la OEI y la Universidad de Alicante y en el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas, lanzado en 2024 y desarrollado por la OEI con el objeto de fortalecer el ecosistema cultural iberoamericano.

El acuerdo se alinea con el propósito de la OEI de contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural de sus Estados miembros, apoyando la integración regional, el bienestar de las personas y comunidades, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Asimismo, se inscribe en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana, instrumento político que orienta la acción cultural de la región, con un enfoque basado en los derechos culturales, la diversidad cultural y la diversidad lingüística.