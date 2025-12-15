Festivales
Weekend Beach Festival volverá a acoger un concierto de La Pegatina que vuelven a los escenarios en 2026
Tras más de dos décadas de trayectoria, La Pegatina regresa a los escenarios en 2026, sumándose a un cartel con otros artistas como Alcalá Norte, Ana Mena o Myke Towers
La Pegatina ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios en 2026. Tras un descanso de conciertos muy largo y tras recorrer un gran viaje en gira desde Japón a Canadá, el grupo catalán volverá a reencontrarse con su público en España muy pronto y una de sus paradas será en julio en Weekend Beach Festival, que se celebra en la localidad costera de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.
La vuelta de La Pegatina marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del grupo, que promete sorprender con un nuevo rumbo musical y escénico. En Torre del Mar ofrecerán al público una oportunidad única para vivir de nuevo en directo la energía inconfundible de la banda y volver a corear sus himnos. La euforia de los catalanes se volverá a vivir de nuevo en un festival que siempre ha sido su casa. En sus más de 20 años de trayectoria, la banda se ha convertido en uno de los grandes revulsivos emocionales de la música en directo, llevando su energía desbordante allá por donde pasan.
La Pegatina se suma a un destacado elenco de artistas y grupos que ya han confirmado que participarán entre el 9 y el 11 de julio en el Weekend Beach, y que son Alcalá Norte; Alvama Ice; Ana Mena; Ballesteros DJ; Biznaga; Boikot; Jose de las Heras; Los Estanques y Canijo de Jerez; Medina Azahara; Morad; Myke Towers; y Walls.
