Brisa Festival reivindica las raíces malagueñas de OBK

Brisa Festival ha anunciado el cartel de su sexta edición, un quién es quién de la música independiente española con alguna que otra sorpresa. Los días 23, 24 y 25 de julio del inminente 2026 se subirán a las tablas del escenario del Dique de Levante del Puerto de Málaga Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK, Siloé, Ángel Stanich, Barry B, David Otero, León Benavente, Merino, Pignoise, Samurai, Sienna y Soleá Morente. Junto a estos grandes nombres, una selección de bandas emergentes (la mayoría procedentes de Andalucía y especialmente de Málaga): Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, Pequeño Mal, RBT, Sara Rais, Scandinavia, Something about Tsunamis, Vis Viva y Wasabi Cru.

La primera teniente de alcalde de Málaga, Elisa Pérez de Siles; junto a la diputada provincial y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio; el presidente de Cruz Roja Málaga, Luis Utrilla; y otros responsables políticos provinciales y locales y patrocinadores, arroparon la presentación de la convocatoria, que, por supuesto, contó con la intervención de los representantes del festival, Leopoldo Mérida y Agustín Fuentes, acompañados de Jordi Sánchez, líder de OBK.

Sánchez es originario del Valle de Abdelajís, por lo que la organización del Brisa lo ha designado abanderado malagueño del festival, "una distinción que pone en valor su estrecho vínculo con Málaga y lo ensalza como una de las figuras más importantes del panorama musical español de las últimas tres décadas".

15.000 asistentes

Un año más cerca de 100.000 metros cuadros del Dique de Levante acogerán a las 15.000 personas de aforo diario del recinto. La cita ofrecerá varios escenarios, una extensa y variada zona gastronómica y el área infantil Brisa Kids, donde los pequeños festivaleros disfrutarán de talleres, animación y divertidas actuaciones.

Antes del festival, en primavera arrancará una nueva edición de Brisa en Tu Barrio, el ciclo de conciertos gratuitos que dinamiza los barrios malagueños con las actuaciones de artistas y bandas emergentes. Y como en pasadas ediciones, también se celebrará Brisa Studio, las jornadas de formación y profesionalización de la industria musical que se ha convertido en punto de encuentro y diálogo para profesionales del sector cultural, artistas y nuevas bandas a través de conferencias, cursos y charlas.