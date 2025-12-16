Tras dos años de reflexión
El patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai
El planteamiento inicial del proyecto se remonta a 2009 y fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del museo vasco en Gernika y Murueta
EFE
El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha decidido paralizar el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi, tras dos años de reflexión sobre su viabilidad.
El órgano de gobierno del museo, en el que están representados el Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, ha decidido en su reunión de fin de año de este martes no seguir adelante con un proyecto cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009 y que, pasados los años, fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta.
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.
El anuncio se produce cuando están a punto de concluir los dos años de reflexión (2024 y 2025) que se dio el Patronato para decidir si seguía adelante con la ampliación del Museo, un proyecto que ha recibido gran contestación cultural y social.
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- Horario y dónde ver gratis por TV el Unicaja-Karditsa
- El Parque Natural Montes de Málaga recibe más de 6 millones de euros en inversión para su conservación
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga