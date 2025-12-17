Una liberación de El Rico para hacernos reflexionar

La Semana Santa de Málaga cuenta con una de las tradiciones más antiguas del panorama cofrade nacional. En la Plaza del Obispo, desde hace más de 260 años, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Rico, libera a un preso de su condena total. Muchos de los malagueños ven expectantes este indulto año tras año. Mar Martín (Málaga, 1996) fue una de las personas que asistió a la absolución del año 2009, pero ella lo vivió un poco más de cerca. El preso indultado de aquel año, El Lolo, era una persona cercana a esa pequeña de 12 años que en ese momento veía desde su sitio como El Rico movía su mano derecha en señal de liberación.

«Para mí fue súper extraño ver que gente buena también podía estar en la cárcel; no solamente son asesinos o los villanos que vemos en las pelis, sino que hay gente normal que también pasa por prisión», recuerda Mar. El Lolo, sentenciado a siete años de los que finalmente cumplió 2, era amigo de su hermana mayor, Amanda, y ahora protagonista de su cortometraje 'Las motos y el campo', una película de 14 minutos que podría ganar el sábado el galardón al Mejor Cortometraje de No Ficción en la trigésimo octava edición de los Premios ASECAN del cine andaluz.

El cortometraje hace un pequeño recorrido sobre la condena y la posterior absolución de El Lolo, además de profundizar en la tradición malagueña cofrade de El Rico. Pero, ¿qué tienen que ver las motos y el campo en esta historia, palabras que dan nombre al título de la película? «El Lolo dice que le encantaban las motos y el campo, porque él se sentía muy libre. De hecho, él después construyó su casita en el campo, y para él la noción de libertad tenía que ver con eso, con sus motos y el campo», desvela Mar. Un altercado en la barriada de El Palo, con algún que otro rastro de sangre, privó a El Lolo de su moto y sus tardes en el campo; y por supuesto, de su libertad.

El Lolo, en imágenes incluidas en 'Las motos y el campo' / M. M. H.

«Me encantaría que la gente se preguntara cuestiones acerca de la libertad diaria, que se preguntaran por lo justo y lo injusto, que se preguntaran por las políticas que nos rigen como sociedad», responde la directora cuando se le pregunta por el objetivo de su trabajo. Así, con 'Las motos y el campo', Mar Martín convierte una vivencia cercana y una tradición malagueña en una historia que invita a reflexionar.

Una nominación entre amigas

La nominación del cortometraje en los Premios ASECAN llega tras ganar 'Las motos y el campo' el premio a Mejor Guion en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada y haber participado en festivales cinematográficos no sólo nacionales sino internacionales (la cinta ha sido proyectada en Italia y Grecia, por ejemplo). Asegura la autora que este respaldo, participar en citas organizadas por "organismos oficiales", confirma que "se puede hacer cine desde lo insignificante", fuera de los márgenes.

La directora y diseñadora Mar Martín Hidalgo / M. M. H.

Mar, que actualmente trabaja como diseñadora web, no se ha encargado de levantar el proyecto en solitario. Ha contado con el apoyo y la ayuda de sus dos grandes amigas, Marta Porto y Alejandra del Barrio, que ya cuentan con experencia en esto del cine (con Biznagas ambas en el Festival de Málaga por sus piezas 'Los que no sienten' y 'Área de descanso', respectivamente). Y es que confiesa Mar, su trabajo se nutre de su entorno y de sus largas charlas con amigos, de donde siempre saca sus mejores ideas.