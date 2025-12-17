FERIA DEL LIBRO
Balance del año: cómo ha cambiado la Feria del Libro de Málaga 2025
La presidenta de Rayuela, Noelia Clavero, celebra el aumento de público joven en la Feria del Libro de Málaga, destacando el impacto positivo del Paseo del Parque
Gloria Pérez
La Feria del Libro de Málaga no pasa de moda. Este año, además, ha consolidado su apuesta por el público más joven y recuperando el Paseo del Parque para su instalación. Cerrando ya 2025 es hora de echar una vista atrás para hacer balance de esta edición, que se celebró en abril y cerró con buenas noticias. Así, pese al leve descenso respecto a 2024, registraron cerca de 280.000 visitantes, 40.000 ejemplares vendidos y una facturación de medio millón de euros.
La presidenta y responsable de Rayuela, Noelia Clavero, corrobora que este año se ha comprobado el aumento de público joven entre 18 y 30 años y destaca el papel que ha jugado "la vuelta al emplazamiento habitual", el Paseo del Parque, en esta 54ª edición que se salda con un "crecimiento positivo".
Fenómeno nacional
Los datos de la provincia de Málaga se enmarcan en un contexto nacional donde una suma de 33 ferias han reunido a cerca de 3 millones de lectores y lectoras en las calles del país.
Aunque no todas las ferias tienen recursos para medir todos los parámetros que tiene en cuenta la Red Estatal de Ferias del Libro para sus estudios, se confirma que los casi 3.000 expositores que han participado en estos eventos culturales han facturado más de 15 millones de euros.
Feria del Libro 2026
La próxima Feria del Libro de Málaga tendrá lugar del 30 de abril al 10 de mayo de 2026 en el mismo lugar que su pasada edición: el Paseo del Parque de la capital. La escritora malagueña Esther García Llovet será la encargada de darle la bienvenida.
