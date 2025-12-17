Sonae Sierra presenta 'Mi viento interior', un cuento solidario para niños a favor de la Fundación Aladina

Sonae Sierra ha presentado el libro 'Mi viento interior', un cuento solidario que invita a los niños y niñas a mirar hacia adentro, reconocer sus emociones y aprender a convivir con ellas como parte de su desarrollo personal, con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre.

Con esta obra, escrita e ilustrada por la artista Tania Izquierdo e impresa por la editorial Edelvives, Sonae Sierra destinará el 100% de lo recaudado a la Fundación Aladina, en apoyo a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Se pondrán a la venta un total de 9.000 unidades del libro, que estarán disponibles en los centros comerciales de Sonae Sierra -Área Sur (Jerez de la Frontera), GranCasa (Zaragoza), Luz del Tajo (Toledo), Plaza Mayor (Málaga), Max Center (Barakaldo) y Valle Real (Santander)- durante el mes de diciembre. Estos centros serán los puntos de venta solidarios, haciendo posible que la historia llegue a cientos de familias en todo el país.

“En Sonae Sierra creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos como compañía de contribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos. Este cuento representa nuestro compromiso con la infancia y con la promoción de valores como la empatía, el respeto y la esperanza. A través de esta acción reforzamos nuestra vocación social y nuestro apoyo a iniciativas que generan un impacto positivo real en las personas.”, ha destacado Alberto Bravo, director Property Management de Sierra para España y Portugal.

Una parábola sobre el autodescubrimiento en la infancia

'Mi viento interior' narra la historia de una niña que convive con un viento invisible, que simboliza sus emociones y pensamientos, y de un pequeño colibrí que representa su voz interior. A través de estos elementos, la protagonista aprende que su caos no es un defecto, sino su particular forma de expresarse.

Según su autora, Tania Izquierdo, “este cuento pretende ser un espacio de calma y conexión. Una historia que acompañe a los niños y a las familias en el descubrimiento de lo que sienten, ayudándoles a poner palabras, colores o sonidos a sus emociones. No busca enseñar, sino escuchar”.

El libro se ha concebido como una herramienta emocional y creativa para familias, educadores y psicólogos. Su lectura compartida ayuda a trabajar la autoestima, la empatía, la ansiedad, la alta sensibilidad o la neurodivergencia, fomentando el diálogo afectivo y la comprensión mutua.

Los ingresos por la venta del libro 'Mi viento interior' se destinarán a la Fundación Aladina. / L. O.

“Quise crear un cuento que hablara de sanar desde la ternura, de aprender a mirar hacia adentro y encontrar belleza incluso en aquello que, a veces, nos cuesta aceptar”, ha añadido la autora.

Por eso, el estilo de las ilustraciones se construye a partir de pinceles digitales que imitan la acuarela, una técnica reconocida por sus colores aguados y el uso de veladuras.

Cultura, solidaridad y propósito compartido

La publicación de “Mi viento interior” se enmarca en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Sonae Sierra, que promueve iniciativas con impacto real en las comunidades donde opera. A través de proyectos culturales y solidarios, la compañía impulsa el desarrollo sostenible, el bienestar social y la educación emocional, utilizando sus centros comerciales como espacios de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo.

En este contexto, la colaboración con Fundación Aladina refuerza el propósito de Sonae Sierra de elevarse por encima del plano comercial, apostando por acciones que inspiren y transformen. "Para la Fundación Aladina es un privilegio poder contar con colaboradores tan generosos y solidarios. Acciones como esta nos animan a seguir trabajando cada día para mejorar la vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias y para poder ampliar nuestros programas y obras en hospitales de toda España”, ha añadido Paco Arango, presidente de Fundación Aladina.

“Mi viento interior”, que se ha presentado esta mañana en un acto en Luz del Tajo (Toledo), estará disponible en los seis centros comerciales de Sonae Sierra durante esta Navidad.