Evgenia Petrovia: adiós a una sabia del arte

La mayoría no conocerá su nombre, pero seguro que los miles de personas que durante años han acompañado el devenir de la Colección del Museo Ruso, ya sea en sus inauguraciones, ya en las visitas a montajes y desmontajes, ya visitando sus extraordinarias exposiciones, reconocerán su pequeña figura siempre pendiente y siempre con una sonrisa. Una sonrisa amable en un cuerpo menudo, aparentemente frágil, que escondía una gran firmeza en la defensa de su gran pasión, el arte y su museo. Evgenia Petrova, la directora adjunta del Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, será enterrada este sábado en su San Petersburgo natal (aunque ella nació cuando era Leningrado) donde falleció el pasado domingo 14 de diciembre al no poder superar el accidente cerebrovascular que le sobrevino el pasado día 27 de noviembre. Un accidente que le sobrevino cuando se encontraba trabajando en la que, desgraciadamente, ha sido su última gran exposición, 'Marc Chagall. La alegría de gravedad terrenal' inaugurada, ya sin su presencia, en el Museo Puskhin de Moscú. En la muestra se pueden disfrutar (en el supuesto caso de que se puedan encontrar entradas libres, porque ya no queda ni un hueco hasta fines del próximo mes de enero) muchas de las grandes obras que ya tuvimos la ocasión de contemplar en la exposición de Málaga, igual que la recreación de su dasha con los muebles originales que se montó aquí en primicia.

Ha sido la última de cientos de exposiciones, fruto del cerca de millar de artículos y publicaciones científicas que a lo largo de su vida vieron la luz. Sin su vasto y profundo conocimiento del arte ruso y en especial de las llamadas vanguardias (aunque los investigadores rusos más bien hablan de vanguardia). Su trabajo ha sido muy respetado y reconocido en todo el mundo, porque con museos de todo el mundo ha colaborado.

Dedicación

Sin su dedicación, sin su apoyo, sin su pasión no se entiende lo que la Colección del Museo Ruso ha sido en todos estos años, lo que ha supuesto y supone para Málaga un museo tan singular, tan diferencial, por cuyo mantenimiento se congratulaba en la última conversación que mantuvimos en julio de este año. Su apertura en 2015, unos días antes de la apertura del Centre Pompidou, puso definitivamente a Málaga en el foco de la atención mundial, y créanme no es una exageración. Pero después el asombro aún fue creciendo con la sucesión de exposiciones que han venido desde San Petersburgo comisariadas por la señora Petrova (como la conocía todo el equipo), siempre apoyada y acompañada por su compañero Joseph Kiblitsky y respaldada por su amigo Vladimir Gusev, el director del museo en el que deja un grupo de grandes especialistas y profundos conocedores de sus colecciones, más de medio millón de piezas, formados por ambos. Durante años se han sucedido exposiciones de gran éxito como 'Santas, Reinas y obreras. Las mujeres en el arte ruso', 'Los Romanov', 'Radiante Porvenir. Realismo Socialista', 'Guerra y paz en el arte ruso', 'Malevich', 'Los Jawlenski', 'La sota de diamantes', 'Kandinsky y sus contemporáneos' o 'Filonov', entre más de una treintena de grandes éxitos siempre comisariadas o coordinadas por ella. El descubrimiento de Filonov, por ejemplo, fue una gran revelación. Por primera vez, desde su "presentación mundial" en el Pompidou de los años noventa, se volvía a ver fuera de Rusia la obra de este enorme maestro cuya calidad artística y humana nos deslumbró a todos.

Evgenia Petrova, supervisando el 'desembarco' de obras a Tabacalera / La Opinión

La forma de trabajar era sencilla, entre sus visitas a Málaga y nuestras visitas a San Petersburgo, donde pudimos conocer mejor y de cerca el enorme tesoro artístico que conservan en sus seis palacios, decidíamos los temas de las próximas exposiciones. Al cabo del tiempo ella aparecía con un sencillo portafolio de plástico lleno de imágenes recortadas y anotadas a mano con las obras que iban a componer la exposición. Con ellas sobre la mesa debatíamos y seleccionábamos para luego, visitando las salas, ir cerrando las distintas secciones, los colores y los múltiples detalles que conllevan este tipo de muestras. Luego, cuando llegaba el momento, los equipos españoles y rusos, que se entendían perfecta y maravillosamente a pesar de las diferencias idiomáticas, bajo su atenta y sabia mirada se encargaban de poner sobre la pared las que han sido las exposiciones más impactantes de la que se ha venido en llamar la Málaga de los Museos.

"...su fallecimiento supone una enorme pérdida para el mundo museístico. Persona de excepcional talento y carisma, profundos conocimientos, una aguda visión artística y una increible intuición, creó no sólo exposiciones, sino mundos únicos y evocadores, sumergiendo al público en ellos y permitiéndoles comprender el significado oculto del arte" decían en la web del Museo Puskhin recién conocido su fallecimiento. Nos sumamos a ellas. Una persona y una experta de gran carisma. La vamos a echar mucho de menos todos, como echamos de menos sus exposiciones. Estas volverán , más pronto que tarde volverán, pero ella permanecerá siempre en nuestro recuerdo agradecido por tanto compartido. Descanse en paz, señora Petrova , muchas gracias en nombre de todos los que aquí en Málaga disfrutamos de su sabiduría.

José María Luna es exdirector del Museo Ruso de Málaga