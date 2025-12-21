Los mejores libros de música para regalar esta Navidad

La feliz consolidación de una oferta de literatura musical en castellano que, sin ser aún homologable a la del mundo anglosajón, parece haber dejado definitivamente atrás el páramo de hace unas décadas trae consigo una ampliación del campo de batalla. Ya no se trata solo de traducir biografías de estrellas extranjeras, sino también de producir ensayos que ayuden a entender, en clave local, el contexto en el que trabajan los artistas. En esa dirección apuntan dos libros estimulantes y complementarios como 'Microfestivales y otros escenarios posibles', de Nando Cruz (Sílex, 23 €) y 'Actitud. Vida en los minifestivales', de Luis Benavides (Sílex, 22 €), que celebran la autogestión como alternativa razonable a la mercantilización corporativa de la música en directo. Y también 'Antineutral', de Pepo Márquez (Liburuak, 13,50 €), un estudio sobre la relación entre la dimensión ética de la actividad musical y el entramado financiero montado a su alrededor.

Aquí van otras novedades destacadas en el campo del libro musical:

'Wings. A Band on the Run' Paul McCartney y otros Libros Cúpula 42,95 €

La historia de una reinvención triunfal. Arrastrando el 'shock' postraumático de la separación del grupo más importante del mundo, McCartney se monta un 'spin-off' raro con su mujer Linda y un par de músicos y vuelve a conquistar el mundo. Los protagonistas cuentan aquí esa improbable epopeya en primera persona.

'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja' Joan S. Luna y J. De Montfort Libros del Kultrum 19,50 €

Los periodistas Joan S. Luna y J. De Montfort se sirven de una mirada caleidoscópica (aquí colaboran también Yeray S. Iborra, Adriano Mazzeo, Ruby Fernández, Daniel Grandes, Luis M. Maínez y Pere Ortín) para ir iluminando, con perspicacia y amenidad, las distintas facetas y mutaciones del artista y empresario Antón Álvarez Alfaro.

'Freaks Out!' Luke Haines Contra 22,70 €

El subtítulo no engaña: 'Tarados, raros e inadaptados: ascensión y caída del rock and roll como Dios manda'. El afiladísimo Haines (exlíder de The Auteurs) propone una historia alternativa del rock basada en su afición por los personajes excéntricos y desmesurados, pero sin renunciar al buen gusto (¡los Go-Betweens!). Tan lúcido como desternillante.

'Let's do it. El nacimiento de la música pop' Bob Stanley Liburuak 28 €

Después de repasar toda la historia del pop a partir de las listas de éxitos en el monumental 'Yeah Yeah Yeah', Stanley entrega una 'precuela' igual de ambiciosa en la que aborda el medio siglo de música popular que precedió a la aparición del rock and roll. Del 'music hall' eduardiano a Muddy Waters en un viaje fascinante.

'Deliver me from nowhere' Warren Zanes Neo Person 17,95 €

El libro en el que se basa la película del mismo título dirigida por Scott Cooper es una rigurosa y absorbente exploración del periodo en el que Bruce Springsteen decidió aplazar su inevitable cita con el estrellato mundial para publicar 'Nebraska', un disco de canciones sobre asesinos y perdedores grabadas a pelo en una habitación.

'Pan de ángeles' Patti Smith Lumen 22,90 €

Fruto de una larga gestación (más de una década), este libro de memorias se desmarca del género de la autobiografía rockera al renunciar al recuento cronólogico para moverse a través del tiempo y buscar en los traumas de infancia el origen de una vocación artística que la autora canalizó en memorables poemas y canciones.

'The Cure. Un sueño perfecto' Ian Gittins Blume 33,25 €

Un suculento libro-regalo que repasa la agitada trayectoria de la banda británica, con sus arrebatos creativos, sus momentos de triunfo, sus relatos de alcoholismo y drogadicción, sus peleas internas y sus pleitos judiciales. Dedica un capítulo a su último álbum (¡el primero en 16 años!) e incluye abundante material gráfico.

'Iron Maiden. El ADN de la Bestia' Tomeu Canyelles y Gabriel Vives Sílex 22 €

Con un prólogo atribuido al mismísimo Eddie The Head, este volumen celebra el medio siglo de existencia de la gran institución del heavy metal británico y explora tanto el sustrato socioeconómico del que surgió la banda, en el que apuntaló su ascenso al estrellato, como el impacto cultural que ha tenido en todo el mundo.

'A contracorriente. La historia de 4AD' Martin Aston Contra 33,50 €

Con un afán de exhaustividad abrumador (el libro se sustenta en decenas y decenas de entrevistas), el periodista británico Martin Aston recorre la etapa clásica del sello discográfico que en los años 80 y 90 supo dotar a grupos tan diversos como Birthday Party, Cocteau Twins, Modern English, Pixies o Lush de una personalidad estética verdaderamente inconfundible.