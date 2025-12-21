Vélez-Málaga se hace con el Dreambeach Festival

Nueva cita en el pobladísimo panorama de festivales de música de la Costa del Sol. El Dreambeach, una de las marcas de dance y electrónica con más solera en nuestro país, cambia Almería, donde ha celebrado sus últimas once ediciones, por Vélez-Málaga. El Dreambeach Costa del Sol ya se ha hecho hueco en el calendario del próximo verano: los días 31 de julio y 1 de agosto. El municipio refuerza así su carácter de destino musical de primera, puesto que ya acoge el Weekend Beach en Torre del Mar desde hace una década.

"Ser la ciudad elegida por uno de los festivales más importantes del sur de Europa es un reconocimiento al potencial, las infraestructuras y la proyección turística del municipio", asegura la comunicación oficial municipal sobre la noticia. De momento no hay nombres del primer cartel, pero se ha desvelado que se desarrollará en el Recinto Ferial de Vélez-Málaga y que las entradas pronto estarán disponibles en la web oficial.

Para las masas

David Guetta, Steve Aoki, Modestep, Paul Van Dyk, Steve Angello, Stanton Warriors, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Nina Kraviz, Carl Cox, The Prodigy... Son algunos de los nombres superpopulares que han pasado por los escenarios del Dreambeach durante sus años almerienes. Como pueden comprobar, electrónica para las masas, grandes estadios y grandes números: en su última edición, a lo largo y ancho de tres días, pasaron por taquilla y bailaron cerca de 90.000 personas.

La imagen promocional del Dreambeach de Vélez-Málaga / Dreambeach

Impacto económico

Según 'Diario de Almería, la organización del festival calculó un impacto económico de 12 millones de euros en Almería, con un 60% de público llegado de fuera de la provincia; además, la producción de la cita contó con un equipo de más de doscientas personas, trabajando con proveedores regionales y locales y creando más de 1.400 empleos directos e indirectos durante todo el desarrollo logístico para un evento de esta dimensión. Unas cifras que ahora se importan a Vélez-Málaga, aunque la próxima edición del festival sea de dos jornadas, en vez de las tres habituales en su época almerienese.

"Cross the portal. The energy flows to the other side" (o sea, "Cruza el portal. La energía fluye hacia el otro lado"), reza el eslogan de la imagen que corona la web de la cita multitudinaria con la electrónica. Habrá que estar atentos a próximas novedades.