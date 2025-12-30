La clásica española ya tiene su casa en Teatinos

Podían haberse conformado, y tan contentos, viviendo la más plácida existencia del profesor de Conservatorio pero a los miembros de Concerto Málaga siempre les han picado los dedos y brillado demasiado los ojos como para sólo dedicarse a interpretar partituras. La formación de cuerda, que ha terminado posibilitando un paraguas cultural repleto de iniciativas y objetivos, cuenta con un sólido aval tras más de 30 años dedicados por entero a la clásica, especialmente española, y su divulgación: más de 1.000 recitales, grabaciones en sellos como Deutsche Grammophon y Naxos, una nominación al Grammy Latino... Pero hace unos años, el maestro José Manuel Gil de Gálvez, violinista y líder de la agrupación, y los suyos idearon un sueño para poder seguir soñando: tener una sede propia, un espacio en el que compartir el conocimiento, proyectar su música y comprometerse con el futuro. Hoy, ese edificio, en pleno distrito de Teatinos, es ya una realidad.

Sala de aprendizaje musical / La Opinión

Es una aventura singular, arriesgada. No verán aquí demasiados logotipos de instituciones y de empresas a modo de colaboradores y patrocinadores. Sí, el Ayuntamiento de Málaga cedió el terreno gratuitamente (por los propósitos educativos del proyecto) y se ha contado con otras simpatías ajenas, pero todo es fruto del esfuerzo y el empeño de la Fundación Hispania Música, el ambicioso paraguas cultural bajo el que se cobijan Concerto Málaga, Collegium Musicum (su entidad pedagógica) y hasta publicaciones del ramo (Melómano, Masjazz digital). "Ésta es una fundación de la sociedad civil para la sociedad civil", asevera Gil de Gálvez, quien, con su equipo, quiere poner su grano de arena estrechar la brecha entre la clásica y el público actual, con un énfasis especial: "Que no se olvide a nuestros autores, compositores como Falla, Turina o muchos otros que, en muchos casos, atravesaron auténticas penurias personales para dejarnos un grandísimo legado artístico".

Laboratorio

La ambición es configurar desde Teatinos "el principal laboratorio creativo de Andalucía en la materia", en donde Fundación Hispania Música y su orquesta Concerto Málaga implantarán "acciones innovadoras que ensayen nuevas herramientas y modelos empresariales, encaminando sus actividades a fomentar la formación musical, así como la investigación, divulgación y el conocimiento de las obras musicales de cámara españolas, incluido el patrimonio histórico musical. Además, se buscará el fomento y difusión de estas acciones entre el gran público, prestando especial atención al público más joven”, en palabras de Gil de Gálvez.

Gil de Gálvez, explicándole al alcalde y autoridades la organización del edificio / La Opinión

El edificio, diseñado por EZAR y sus arquitectos Pablo Atienza y Juan Blázquez, cuenta inicialmente con casi 700 metros cuadrados y ocho metros de altura situados a lo largo de la avenida Gregorio Prieto, con una inversión cercana al millón de euros. Dispone de salas para la enseñanza musical con alta tecnología, sala de conciertos y se abre la puerta a un estudio de grabación propio en un futuro más o menos inmediato; en suma, "un lugar donde al música y la innovación caminen juntas hacia el futuro", aseguran sus responsables.

Y si las raíces de Concerto Málaga son cada vez más fuertes, gracias a un espacio como el recién inaugurado, las ramas vuelan cada vez más alto: José Manuel Gil de Gálvez anunció ayer que se ha firmado una residencia anual de recitales en Nueva York y se está avanzando en lograrlo también en Seúl, Berlín y Madrid, para formar un eje de trabajo que, sin duda, pondrá a Málaga en el centro de la difusión de una música, la clásica española, demasiado poco conocida y, por tanto, valorada. Desde luego, por estos músicos malagueños no va a quedar.