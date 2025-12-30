El Museo Carmen Thyssen Málaga supera los 200.000 visitantes en 2025

El Museo Carmen Thyssen Málaga sigue manteniendo cifras de récord en visitantes y de nuevo vuelve a rebasar los 200.000 visitantes en un año. En concreto, un total de 202.715 personas han acudido al Museo.

Desde la pinacoteca han destacado que, desde 2023, el Museo está superando año tras año su cifra de visitantes.

Como cada año, además de la propia Colección Permanente, que se erige como una de las más destacadas muestras de la pintura española de los siglos XIX y XX en los géneros del paisaje y el costumbrismo, el éxito de visitantes del Museo se vuelve a apoyar en una programación de exposiciones temporales y las actividades paralelas en torno a estas, así como en el variado programa de Educación y Acción cultural, que cuenta con ciclos de música, danza, poesía y artes vivas, así como actividades para escolares, colectivos sociales y familias, estas últimas en casi todos los fines de semana.

Exposiciones

En el ámbito expositivo, ocho muestras temporales de temáticas diversas se han podido ver en 2025. El año arrancó con tres de ellas ya en curso: 'Desnudos. Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español (1870-1970)', 'Imogen Cunningham. Esencias' y 'Sorolla en Andalucía'.

Durante el año en la Sala de Exposiciones Temporales se han inaugurado 'Pintura liberada. Joven figuración española de los 80' y 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló', que aún se puede visitar hasta el próximo 1 de marzo.

En cuanto a la Sala Noble, de febrero hasta inicios de junio acogió 'Zurbarán. Santas', para después, a partir del 16 de julio, ceder el testigo a 'American People. Fotografía documental americana (1930-1980). Colección José Luis Soler Vila', que permaneció hasta el 13 de octubre y amplió la muestra al Espacio ArteSonado, también en la primera planta del Patio de Columnas. La Sala Noble finaliza el año con 'Rembrandt grabador'.

Exposición de Francisco Zurbarán en el Museo Thyssen de Málaga / Álex Zea

Todas las exposiciones temporales inauguradas en 2025 han sido de producción propia, a partir de unos discursos y enfoques novedosos, y todas ellas comisariadas por el Área de Conservación del Museo, a excepción de 'Rembrandt grabador', que ha contado con la jefa de Conservación del Museo Lázaro Galdiano, Carmen Espinosa, en el comisariado de la misma.

Un año más, estas propuestas expositivas han buscado temáticas y contenidos novedosos, con enfoques inéditos, en torno al arte español del siglo XX, grandes maestros antiguos o fotografía, siguiendo líneas de trabajo iniciadas en los años anteriores que definen una trayectoria singular para el Museo dentro de la ciudad.

Así, la firme apuesta por reivindicar y revisar el arte español de vanguardia del siglo XX ha contado con singular peso específico en las dos grandes muestras de la Sala de Exposiciones Temporales: 'Pintura liberada' y 'Telúricos y primitivos'.

Inauguración de la exposición 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' en el Museo Thyssen / Gregorio Marrero

Por otro lado, el Museo ha rendido homenaje a dos grandes maestros del barroco: el extremeño Francisco de Zurbarán y el neerlandés Rembrandt. Finalmente, el Museo ha seguido apostando por la fotografía de la mano de 'American People'.

Colaboradores

Para llevar a cabo este programa expositivo ha sido precisa la colaboración especial de destacados museos y colecciones. El Museo Carmen Thyssen Málaga sigue reforzando y extendiendo su red de instituciones colaboradoras que ayudan a hacer realidad estas muestras.

En este año de 2025 han sido fundamentales los apoyos del Museo Sorolla para la exposición 'Sorolla en Andalucía', del Museo de Bellas Artes de Sevilla y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para 'Zurbarán. Santas', de la Colección José Luis Soler Vila para 'Imogen Cunningham. Esencias' y para 'American People' y del Museo Lázaro Galdiano en lo concerniente a la exposición 'Rembrandt grabador'.

Algunas de las piezas de Imogen Cunningham en el Carmen Thyssen / Álex Zea

Junto a estas instituciones, hay que sumar el más de medio centenar de prestadores nacionales, entre museos y colecciones, que han permitido concebir este ambicioso programa expositivo. En concreto, han reseñado los 14 prestadores de 'Pintura liberada. Joven figuración española de los 80' y las 29 instituciones que han cedido obras que aún se pueden contemplar en 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

Por otro lado, han señalado que la propia Colección Permanente y estas exposiciones temporales han sido, asimismo, puntos de partida para conferencias y encuentros que ha acogido el Museo.

De la misma forma, obras de la Colección Carmen Thyssen han sido solicitadas para formar parte de exposiciones de ámbito nacional e internacional. En este 2025 ha sido aprobado el préstamo de 21 obras a diez instituciones, algunas de las cuales corresponden a proyectos expositivos de 2026 y 2027.

Programa de educación y acción culltural

Otro de los pilares del Museo Carmen Thyssen Málaga es su programa de Educación y Acción cultural, con actividades para públicos diversos en edades e intereses.

En ese sentido, en torno 8.800 personas han podido disfrutar de las propuestas educativas y culturales del Museo durante este 2025. Entre otros, el ciclo 'Música Thyssen. Conciertos íntimos', el quinto ciclo de poesía 'Costumbre' o las cuatro obras seleccionadas de la convocatoria 'Ancestral' y el ciclo 'Tangentes' entre otros.

Asistentes al acto celebrado en el Thyssen este lunes. / Museo Thyssen Málaga

Por otra parte, el Museo Carmen Thyssen ha seguido empleando los contenidos de su programación como herramientas de acción social y de inclusión e integración.

Por otro lado, han incidido en que la integración del Museo en la ciudad se afianza también a través de la comunidad de Amigos del Museo, que en el año 2025 finaliza con más de 451 amigos, ocho comercios y corporaciones y 51 empresas amigas.

Para ellos, el Museo desarrolla un programa de actividades propio con viajes y excursiones culturales, presentaciones de exposiciones, ponencias o encuentros en exclusiva.

Ámbito digital

En cuanto la presencia del Museo en el ámbito digital, el 2025 finaliza con casi 700.000 visitas a la web y más de 150.000 usuarios, uno de cada tres de ellos de procedencia internacional. El microsite de la tienda, por su parte, recibió más de 55.000 visitas en 2025, mientras que los accesos al perfil de Google My Business han rebasado los cuatro millones (4.083.591).

La presencia del Museo en la web también es clave para la venta de entradas, habiéndose adquirido por dicha taquilla virtual cerca de 9.000 tiques. El Museo, además, tiene en su boletín semanal de información uno de sus más afianzados medios de comunicación propios, alcanzando los 23.352 suscriptores en este año que finaliza.

En cuanto a redes sociales, más de 87.000 usuarios en total siguen los perfiles de X, Facebook e Instagram. Por otro lado, el canal de YouTube ha recibido más de 425.000 visualizaciones durante 2025.

Propósitos del próximo año

El Museo Carmen Thyssen Málaga camina de esta forma hacia 2026, el año de su 15 aniversario, ya que fue inaugurado el 24 de marzo de 2011. En el marco de esta efeméride, en el primer trimestre del año abrirá al público el yacimiento arqueológico romano hallado en el subsuelo del Palacio de Villalón y que sumará un atractivo más al Museo, que permitirá un singular encuentro con el pasado histórico de Málaga a través de interesantes vestigios de una domus y una factoría de salazones de la periferia urbana de la Malaca romana, recuperado y musealizado para su visita.

En materia expositiva, la primera muestra temporal del año comenzará el 6 de febrero en la Sala Noble con un artista de cabecera para la pintura española del siglo XIX: Mariano Fortuny y Marsal. En marzo, llegará a la Sala de Exposiciones Temporales la muestra 'Archipiélago', un singular recorrido por la colección del empresario y filántropo Josep Suñol Soler.