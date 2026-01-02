Ronda celebrará los 50 años de la muerte de Agatha Christie con un estreno en Netflix

Si terminamos el 2025 con el estreno, en Prime Video, de uno de los dramas románticos coreanos más esperados de la temporada y rodado parcialmente en la Costa del Sol, 'Tal vez mañana', vamos a inaugurar el 2026 con otra premiere en el streaming, esta vez en Netflix: 'Agatha Christie: las siete esferas', una adaptación en formato serie de la novela de la gran dama del misterio y que grabó buena parte de sus exteriores en Ronda. En el reparto, estrellas británicas como Mia McKenna-Bruce ('The Witcher'), Martin Freeman ('El hobbit', 'Sherlock'), Iain Glen ('Juego de tronos') y Helena Bonham-Carter (¿de verdad que hay que incluir créditos aquí?); ah, y para los más cafeteros: la miniserie, de sólo tres capítulos, siguiendo con la tradición británica, ha sido escrita por Chris Chibnall, responsable del libreto de 'Broadchurch'. Así que cita con el televisor el 15 de enero.

Precisamente, tres días antes, el 12 de este mes, se cumplirán los 50 años de la muerte de Agatha Christie, la reina del suspense, la madre de Hercules Poirot y Miss Marple, la gran autora de misterios criminales ya canónicos como 'Muerte en el Nilo', 'Asesinato en el Orient Express' y 'Diez negritos'. Y también la inspiradora de muchos autores que hoy triunfan en nuestras librerías, como nuestro Javier Castillo: "Tras acabar 'Diez Negritos', me dije: '¿Cómo ha podido estar engañándome una y otra vez durante toda la novela? Yo quiero hacer lo mismo'. Escribí un relato titulado 'Cuatro negritos', que era malísimo, porque desde el primer párrafo ya casi se sabía quién era el culpable. Pero a partir de ahí, surgieron mis ganas por engañar y divertirme con la escritura", recordó en estas páginas el hoy firmante de bestsellers malagueño.

La plaza de toros de Ronda, el Puente Nuevo, la plaza Duquesa de Parcent, los Baños Árabes y el Parque de la Alameda, entre otros rincones emblemáticos de la localidad costasoleña, brillan entre las localizaciones elegidas por el equipo de 'Agatha Christie: las siete esferas'. Si en el caso de la mencionada 'Tal vez mañana' poco hubo que esperar para su estreno (sus escenas malagueñas se grabaron en septiembre de este año y sólo tres meses después la serie llegó a las plataformas), en este caso los rondeños han tenido que armarse de paciencia para contemplar su tierra vista por los británicos: las secuencias boqueronas se desarrollaron en septiembre del 2024.

Una de las imágenes 'rondeñas' del trailer de 'Las siete esferas', con la Iglesia de Padre Jesús / Netflix

Mejor no desvelar mucho del argumento de este whodunit, el género policiaco basado en el desmadeje de complejas tramas de asesinato que convirtió en tendencia la serie de películas 'Puñales por la espalda', de Rian Johnson. En 'Las siete esferas', una aristócrata joven y brillante (interpretada por Mia McKenna-Bruce) aplica toda su intelencia e intuición en resolver el crimen producido durante una fiesta en una lujosa casa de campo de Inglaterra en 1925: una broma pesada a costa de Gerry Wade, un gran dormilón al que sus amigos deciden asustar con ocho relojes despertadores a las 6.30 de la mañana, termina en muerte y la citada chica, una detective amateur, tendrá que encontrar al culpable.