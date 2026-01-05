André Rieu: «Händel, Puccini, ABBA... Sólo toco lo que toca mi corazón»

El compositor, violinista y director de orquesta neerlandés André Rieu lanzó el pasado noviembre su nuevo disco, 'Thank You, Johann Strauss', por el 200 aniversario del nacimiento de Strauss. El artista ofrecerá varios conciertos en España en 2026, incluida Málaga los días 26 y 27 de este mes de enero (Palacio de los Deportes José María Martín Carpena), junto a la Orquesta Johann Strauss.

En una entrevista concedida desde su castillo en Maastricht (Países Bajos), Rieu se muestra muy emocionado por llevar su espectáculo, integrado por 60 músicos y solistas internacionales, a diferentes escenarios españoles. «Siempre es fantástico volver a España», afirma, recordando además que «ha tocado en numerosas ocasiones» en el país (de hecho, ésta será su segunda vez en Málaga).

Cuando tocamos y el público no responde, es difícil. Pero en España sucede todo lo contrario, la gente transmite una energía increíble, así que siempre es fantástico estar allí

El director de orquesta destaca que el público español «es muy enérgico y apasionado», y reconoce que «es un placer tocar allí». En este sentido, explica que la energía que se genera en sus actuaciones «siempre depende de la reacción del público». «Cuando tocamos y el público no responde, es difícil. Pero en España sucede todo lo contrario, la gente transmite una energía increíble, así que siempre es fantástico estar allí», apostilla.

Con respecto a sus recitales en España, Rieu adelanta que habrá alguna sorpresa, aunque no quiere desvelar detalles por el momento. El violinista y director neerlandés ha compartido escenario con reconocidos músicos españoles, como el grupo sevillano Los del Río, y en sus espectáculos ha interpretado temas emblemáticos de la música española, entre ellos '¡Que viva España!' de Manolo Escobar y el pasodoble 'España cañí'. Así que todo es posible.

Rieu expresa su orgullo por «el hecho de que la gente compre las entradas sin saber qué vamos a tocar». «No lo saben, pero saben que André viene, y eso significa que será una noche que nunca olvidarán», afirma.

El artista combina en sus espectáculos una amplia variedad de géneros, desde la música clásica y romántica hasta la popular, e incluye versiones de compositores y grupos tan diversos como Händel, Puccini o ABBA. Sin embargo, asegura que las piezas que interpreta en sus conciertos «siempre son elegidas con el corazón». «Solo toco la música que toca mi corazón, porque cuando emociona mi corazón, estoy seguro de que también tocará el tuyo», explica.

En este sentido, Rieu considera que esa mezcla de estilos le permite conectar con públicos muy distintos. «Mientras la música sea bella y toque mi corazón, puedo combinarlo todo. Y eso es lo hermoso de crear espectáculos», afirma. Además, se muestra especialmente orgulloso de la diversidad de su público: «A mis conciertos vienen abuelas, nietos, profesores, personal de limpieza... todos».

Para el músico, la magnitud del público no altera su entrega en el escenario. «No importa si hay 20.000 o 30.000 personas, para mí es lo mismo», ha asegurado. «Me siento muy orgulloso de poder tocar para tanta gente y que, aun así, cada uno sienta que toco solo para él. Que piensen que toco para una sola persona», matiza.

Enfoque clásico

Al hilo de lo anterior, Rieu asevera: «No viajo por el mundo diciendo 'Voy a llevarte la música clásica'; ése no es mi mensaje ni mi objetivo». En este sentido, señala que proviene del mundo de la música clásica y que es «la única forma» en la que sabe hacer música. Por ello, asegura que incluso cuando toca a Michael Jackson, lo hace "desde un enfoque clásico, a su manera.

En cuanto a su proceso creativo, el artista afirma que su principal fuente de inspiración es su familia y su forma de vida, aunque reconoce que el violín ya es una parte de él. «Cuando compongo, siempre lo hago desde el corazón», ha explicado, si bien admite que no compone con frecuencia: «Toco piezas que ya existen y las adapto a mi manera».

Sobre la organización de su espectáculo, comenta entre risas que «es muy fácil»: «Soy el jefe». Aun así, destaca que en su orquesta «cada músico es diferente, y la unión surge a través de la música y de la forma en que indico cómo tocar». «El mundo entero debería ser como mi orquesta -reflexiona-, porque actualmente el mundo tiene muchos problemas».

En esta línea, Rieu recuerda que él mismo fue el fundador de la orquesta y que algunos de sus miembros lo acompañan desde el primer día. No obstante, señala que actualmente ha comenzado a incorporar músicos más jóvenes para que se sumen al conjunto y continúen formando parte de este proyecto.

Cuando estamos detrás del escenario y decimos: Otra vez fue una noche maravillosa... Ésa es mi motivación

Asimismo, Rieu relata que su relación con la orquesta ha evolucionado a lo largo de estos 30 años, ya que él mismo tuvo que «aprender a ser el jefe». En este sentido, reconoce que, al principio, cuando formó el grupo, «no lo era. Eso se aprende», apostilla.

Sobre lo que le motiva a seguir subiéndose al escenario a sus 76 años, el músico confiesa que la clave está en la satisfacción que siente después de cada concierto. «Cuando estamos detrás del escenario y decimos: Otra vez fue una noche maravillosa... Ésa es mi motivación», señala.

Para poder mantener ese ritmo de trabajo, Rieu explica que sigue una estricta rutina deportiva, con la ayuda de un entrenador profesional que acude semanalmente a su casa. «Hay mucha disciplina detrás, porque de lo contrario no podría llevar esta vida», argumenta.

Contexto político

El compositor afirma que, en el actual contexto político y social, la música desempeña «un papel enorme». En este sentido, subraya la importancia de que su música, la manera en que la interpreta y los conciertos que ofrece, contribuyan a unir a las personas. «Hoy en día necesitamos unir a la gente, no dividirla con guerras ni separaciones, porque la vida no es blanco o negro; hay muchas posibilidades», destaca.

Asimismo, declara que para él, el humor es «todo en la vida, porque la vida sin humor es aburrida, es terrible». En este contexto, explica que usa «el mismo humor que tengo fuera del escenario, también en el escenario».

Finalmente, Rieu admite no saber si «ha sido una ventaja o una desventaja» haber crecido en una familia de músicos, ya que su padre, también director de orquesta, «era muy severo» y nunca le ayudó. «No sé si fue realmente una ventaja vivir en una familia de músicos», señala, toda vez que indica que escuchó «mucha música clásica, sí, pero también conozco personas cuyo padre era carnicero o médico y que, aun así, son músicos. Así que no sé si eso es una ventaja», concluye.