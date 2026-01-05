Irene Estévez recibirá mañana el mejor regalo de Reyes: bailar en su tierra

Muchos conocerán su historia: a sus 16 años, Irene Estévez pasó de ser una alumna más de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) a convertirse en la primera malagueña en ingresar en la Escuela de Ballet del Teatro Bolshói en Moscú, la más prestigiosa y antigua institución enfocada a la danza clásica en el mundo. Ahora, 8 años después, Irene ya es una profesional y regresa hoy a su tierra, al Teatro Cervantes, para bailar para los suyos un clásico, 'El Cascanueces', como parte del Ballet de Kiev. Mejor regalo de Reyes para ella (y para los malagueños y malagueñas), imposible.

La música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov se combinan para crear un espectáculo impresionante lleno de belleza, magia y encanto, con momentos inolvidables, como la escena de la nieve y la danza de las flores, pasando por la icónica danza del hada de azúcar y el emocionante Gran Pas de Deux final. Curiosamente, son estos momentos la razón por la que la malagueña se dedica a la danza: "Empecé a aprender ballet en el Conservatorio con ocho años pero siempre he bailado desde pequeña. Cuando tenía cuatro años fui con mis padres a Barcelona y me llevaron a ver el ballet 'El Cascanueces', coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Me quedé impactada. Me gustó muchísimo. Ahí empezó mi interés por la danza. A raíz de ese momento fue cuando comencé a decirle a mis padres que yo de mayor quería ser bailarina de ballet y empecé a encaminarme a la danza clásica", recordó para La Opinión de Málaga hace unos años.

La malagueña, en una imagen reciente / Instagram Irene Estévez

Poco a poco, con giras por toda Europa con los espectáculos del repertorio de la danza clásica junto al Ballet de Kiev, Irene Estévez va logrando ese sueño que sembró desde niña junto a su maestra, Valentina Letova, una estrella del ballet ruso y profesora de la ESAEM, que lamentablemente falleció a los 77 años el pasado mes de octubre. Letova fue más que una maestra para Irene, la mentora que consiguió que aquella adolescente malagueña, a base de trabajo, talento y sacrificio, ingresara en una de las mejores escuelas del mundo y que reciba los aplausos de medio mundo. Mañana recibirá los de su tierra.