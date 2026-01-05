Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Danza

Irene Estévez recibirá mañana el mejor regalo de Reyes: bailar en su tierra

La bailarina, la primera malagueña en ingresar en la prestigiosa escuela Bolshoi, forma parte del elenco de 'El Cascanueces', mañana en el Teatro Cervantes

Irene Estévez, en un ensayo de 'El Cascanueces' en 2023

Irene Estévez, en un ensayo de 'El Cascanueces' en 2023 / Instagram Irene Estévez

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Muchos conocerán su historia: a sus 16 años, Irene Estévez pasó de ser una alumna más de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) a convertirse en la primera malagueña en ingresar en la Escuela de Ballet del Teatro Bolshói en Moscú, la más prestigiosa y antigua institución enfocada a la danza clásica en el mundo. Ahora, 8 años después, Irene ya es una profesional y regresa hoy a su tierra, al Teatro Cervantes, para bailar para los suyos un clásico, 'El Cascanueces', como parte del Ballet de Kiev. Mejor regalo de Reyes para ella (y para los malagueños y malagueñas), imposible.

La música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov se combinan para crear un espectáculo impresionante lleno de belleza, magia y encanto, con momentos inolvidables, como la escena de la nieve y la danza de las flores, pasando por la icónica danza del hada de azúcar y el emocionante Gran Pas de Deux final. Curiosamente, son estos momentos la razón por la que la malagueña se dedica a la danza: "Empecé a aprender ballet en el Conservatorio con ocho años pero siempre he bailado desde pequeña. Cuando tenía cuatro años fui con mis padres a Barcelona y me llevaron a ver el ballet 'El Cascanueces', coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Me quedé impactada. Me gustó muchísimo. Ahí empezó mi interés por la danza. A raíz de ese momento fue cuando comencé a decirle a mis padres que yo de mayor quería ser bailarina de ballet y empecé a encaminarme a la danza clásica", recordó para La Opinión de Málaga hace unos años.

La malagueña, en una imagen reciente

La malagueña, en una imagen reciente / Instagram Irene Estévez

Poco a poco, con giras por toda Europa con los espectáculos del repertorio de la danza clásica junto al Ballet de Kiev, Irene Estévez va logrando ese sueño que sembró desde niña junto a su maestra, Valentina Letova, una estrella del ballet ruso y profesora de la ESAEM, que lamentablemente falleció a los 77 años el pasado mes de octubre. Letova fue más que una maestra para Irene, la mentora que consiguió que aquella adolescente malagueña, a base de trabajo, talento y sacrificio, ingresara en una de las mejores escuelas del mundo y que reciba los aplausos de medio mundo. Mañana recibirá los de su tierra.

